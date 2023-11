Portale PlayStation: un'esperienza sul secondo schermo per PS5

Cerchi un nuovo modo per migliorare la tua esperienza di gioco su PlayStation 5? Non guardare oltre il Portale PlayStation. Questo dispositivo innovativo è diventato rapidamente un articolo irrinunciabile per i fan di PlayStation, offrendo una soluzione per un secondo schermo che ti consente di giocare ai tuoi giochi preferiti comodamente dal tuo divano o letto.

Sebbene la reazione iniziale al PlayStation Portal possa essere stata blanda, i livelli limitati di scorte hanno creato frenesia tra i giocatori, con tutti ora desiderosi di metterne le mani su uno. La nostra recensione del dispositivo gli assegna un solido punteggio di 8/10, evidenziando la sua utilità come compagno del secondo schermo per la PS5. Tuttavia, vale la pena notare che la mancanza di Bluetooth e di un browser Internet limita le sue funzionalità fuori casa.

Ma non temere, perché Sony ha confermato che PlayStation Portal sarà di nuovo disponibile nel Regno Unito a partire dal 22 novembre. Questa notizia ha portato sollievo a coloro che attendevano con impazienza la sua disponibilità. Per aggiornamenti sulla disponibilità in stock, assicurati di seguire @IGNUKDeals su Twitter.

Allora, cos'è esattamente PlayStation Portal e in che modo migliora la tua esperienza di gioco? Al prezzo di £ 199.99 RRP, PlayStation Portal è un dispositivo con secondo schermo dedicato per PS5. Ti consente di continuare senza problemi la tua sessione di gioco anche quando la TV è utilizzata da qualcun altro. Che tu sia sdraiato sul divano o a letto, questo dispositivo compatto e portatile ti assicura di non dover mai perdere le tue avventure di gioco.

Con l'avvicinarsi delle festività natalizie, PlayStation Portal è emerso come una scelta popolare per coloro che hanno recentemente investito in una PS5. La sua versatilità e praticità lo rendono un compagno perfetto per la tua nuova brillante console. Prendine uno adesso per massimizzare il tuo divertimento di gioco durante le festività natalizie.

FAQ

Qual è il prezzo del Portale PlayStation?

Il PlayStation Portal ha un prezzo RRP di £ 199.99 nel Regno Unito.

Quando tornerà disponibile il PlayStation Portal?

Sony ha confermato che il PlayStation Portal sarà di nuovo disponibile nel Regno Unito a partire dal 22 novembre.

PlayStation Portal dispone di Bluetooth e di un browser Internet?

No, PlayStation Portal non dispone di Bluetooth né di browser Internet, il che ne limita l'utilizzo fuori casa.

Dove posso acquistare il Portale PlayStation?

Puoi acquistare PlayStation Portal da vari rivenditori nel Regno Unito. Tieni d'occhio gli aggiornamenti azionari di @IGNUKDeals su Twitter per le informazioni più recenti.