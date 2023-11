Dispositivo di riproduzione remota PS5, portale PlayStation, esaurito a causa della forte domanda

Oggi è stato rilasciato l’attesissimo PlayStation Portal, un dispositivo portatile che consente agli utenti di giocare ai propri giochi PS5 preferiti tramite la riproduzione remota. Tuttavia, a meno che tu non ne abbia preordinato uno, potresti incontrare difficoltà nell'acquisire questo ambito dispositivo. Al prezzo di $ 200, il portale PlayStation ha l'unico scopo di trasmettere in streaming i giochi dalla PS5 tramite una connessione Wi-Fi.

La disponibilità della console è stata limitata, con segnalazioni di esaurimento su PlayStation Direct e vari rivenditori di terze parti come Amazon, Best Buy e GameStop. Sony ha persino consigliato ai potenziali acquirenti di "ricontrollare all'inizio di dicembre" per riassortire gli aggiornamenti sul loro sito web.

Gli appassionati di PlayStation si sono rivolti a Internet, in particolare alle piattaforme di social media come Twitter, per esprimere la loro frustrazione per la scarsità del Portale PlayStation. Molti utenti hanno espresso disappunto per i tentativi falliti di acquistare il dispositivo per sé o come regalo. La domanda per PlayStation Portal è così alta che gli scalper lo rivendono su piattaforme come eBay a prezzi gonfiati, con alcune inserzioni che raggiungono i 300 dollari o più.

Questa scarsità e l’elevata domanda per il Portale PlayStation rispecchiano i problemi affrontati da Sony con il lancio della PS5 tre anni fa. Durante quel periodo, la console era difficile da trovare, con i rivenditori di terze parti che si esaurivano rapidamente dopo il riassortimento.

Nonostante le difficoltà legate all'acquisizione del Portale PlayStation, le recensioni dei primi utilizzatori sono state estremamente positive. Gli utenti ritengono che il dispositivo offra miglioramenti significativi rispetto all'utilizzo di un telefono con un controller collegato. L'esperienza è stata descritta come fluida e oltre le aspettative.

Per coloro che sperano ancora di acquistare un PlayStation Portal, alcuni suggerimenti e risorse possono aiutarti ad aumentare le tue possibilità. IGN fornisce una guida all'acquisto che si aggiorna ogni volta che il dispositivo viene rifornito dai rivenditori. Inoltre, seguendo l'account Twitter di IGN Deals puoi tenerti informato sugli eventi di rifornimento del Portale PlayStation.

