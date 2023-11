Rivoluzionario catalogo di giochi PlayStation per novembre

Il catalogo dei giochi PlayStation di novembre offre un'entusiasmante gamma di esperienze di gioco, piene di caos veicolare, caos, avventure fantastiche e altro ancora. La selezione di questo mese include Teardown, Dragon's Dogma: Dark Arisen, Mobile Suit Gundam: Extreme vs. Maxi Boost On, Dead Island: Riptide Definitive Edition, Superliminal, Eiyuden Chronicle: Rising, Nobunaga's Ambition: Taishi, Alternate Jake Hunter: Daedalus The Awakening of Golden Jazz, River City Melee Mach!!, Grandia e Jet Moto.

Teardown, un'avventura adrenalinica di rapine da demolizione, è al centro della scena in quanto viene lanciato esclusivamente per i membri PlayStation Plus Extra e Premium. Pianifica la rapina perfetta utilizzando la risoluzione creativa dei problemi, la forza bruta e tutto ciò che ti circonda in un ambiente completamente distruttibile e interattivo. Crea scorciatoie abbattendo muri con esplosivi o veicoli, impila oggetti, costruisci strutture e usa oggetti fluttuanti a tuo vantaggio. Ma attenzione a non farti prendere!

Dragon's Dogma: Dark Arisen è un gioco di ruolo d'azione acclamato dalla critica che combina combattimenti esilaranti con la libertà di esplorare il vasto mondo aperto di Gransys. Scegli tra nove diverse vocazioni e intraprendi la tua avventura con i compagni IA conosciuti come Pawns. Impugna abilità e magie devastanti per affrontare mostri leggendari o arrampicarti su di loro per attacchi ravvicinati e personali. Questa versione definitiva di Dragon's Dogma include tutti i DLC a pagamento rilasciati in precedenza.

Mobile Suit Gundam: Extreme vs. Maxi Boost On porta un'intensa azione di battaglia di squadra 2 contro 2 su PlayStation. Controlla i mobile suit di vari titoli Gundam in questa conversione per console domestica del popolare gioco arcade. Gioca con oltre 180 semi di 36 titoli arcade, con l'aggiunta di due semi mai visti prima.

Dead Island: Riptide Definitive Edition presenta l'esperienza di Apocalisse Zombie di una vita. Immergiti in questa versione rimasterizzata dell'avventura in prima persona, completa di tutti i DLC precedentemente rilasciati. Sopravvivi all'epica epidemia di zombi sull'isola tropicale di Banoi, usando viscerali combattimenti corpo a corpo e impegnandoti in una vera modalità cooperativa per 4 giocatori basata su una storia.

Superliminal sfida i giocatori a risolvere enigmi impossibili pensando fuori dagli schemi e aspettandosi l'inaspettato. Questo puzzle game in prima persona, basato sulla prospettiva e sulle illusioni ottiche, presenta un mondo tenue, una narrazione intrigante ed elementi davvero bizzarri.

Eiyuden Chronicle: Rising è un gioco di ruolo d'azione ambientato nello stesso mondo di Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes. Sperimenta combattimenti frenetici e meccaniche di miglioramento della città mentre aiuti una città in difficoltà a ricostruire dopo un terremoto. Risolvi le controversie tra avventurieri e gente del posto e approfondisci i tuoi legami con il variegato cast di personaggi del gioco.

Nobunaga's Ambition: Taishi, un titolo strategico di Koei Tecmo, consente ai giocatori di diventare un Daimyō e governare un clan. Migliora il tuo paese attraverso l'amministrazione civile, la diplomazia e la potenza militare mentre miri alla grandezza in questo gioco di simulazione storica.

Alternate Jake Hunter: Daedalus The Awakening of Golden Jazz è un romanzo visivo thriller ambientato a New York City. Risolvi misteri, interroga i sospetti e scopri la verità dietro la morte del nonno del protagonista in questo emozionante mistero di omicidio.

Mach corpo a corpo di River City!! riporta il messaggio "Combattilo!" parte della serie Renegade/River City, nota per il suo successo alla fine degli anni '80. Con 30 squadre, 180 personaggi e oltre 250 mosse speciali diverse, questa versione potenziata consente a quattro giocatori di competere contemporaneamente. I semplici controlli facilitano la partecipazione di amici e familiari oppure puoi sfidare giocatori di tutto il mondo online.

Grandia, un classico gioco di ruolo per PS1, ritorna con il suo rivoluzionario sistema di combattimento strategico. Intraprendi un viaggio epico nei panni di Justin, un giovane avventuriero, e scopri i misteri di una civiltà perduta. Migliorata con up-rendering, riavvolgimento, salvataggio rapido e filtri video personalizzati, questa versione di Grandia offre un'esperienza ancora più coinvolgente.

Jet Moto, un gioco di motocross per PS1 di prossima generazione, presenta 10 tracciati intensi per chi ama il brivido. Prendi il controllo di una moto d'aria selvaggia capace di acrobazie sbalorditive e gareggia contro 20 ciclisti su vari terreni. Prendi il volo su terra, mare, ghiaccio e neve in questa esperienza di corsa ad alto numero di ottani.

Con un programma così vario ed entusiasmante, il catalogo dei giochi PlayStation di novembre offre qualcosa per ogni giocatore. Che ti piacciano le avventure di rapine, i giochi di ruolo, i puzzle game o l'azione frenetica, c'è un titolo adatto ai tuoi gusti. Preparati per un mese di esperienze di gioco coinvolgenti sulla tua console PlayStation.

