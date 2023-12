Nuovi entusiasmanti titoli in arrivo su PlayStation Plus

Questo mese gli abbonati a PlayStation Plus avranno una sorpresa con una serie di nuovi entusiasmanti giochi che si uniranno al catalogo dei giochi. Dai successi di successo ai titoli indie unici, c'è qualcosa per tutti i gusti. Immergiamoci nei dettagli:

Grand Theft Auto V

Preparati a intraprendere un'avventura esilarante nel vasto mondo aperto di Los Santos con Grand Theft Auto V. Vivi le storie intrecciate di Franklin, Michael e Trevor mentre esplori il mondo criminale. Con l'aggiornamento appena lanciato, GTA Online: The Chop Shop, puoi costruire il tuo impero criminale e affrontare nuove entusiasmanti missioni.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin

Team Ninja presenta una nuova interpretazione dell'iconica serie Final Fantasy con Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin. Unisciti a Jack e ai suoi alleati mentre si avventurano in un mondo di oscura fantasia, combattendo contro le forze del Caos. Personalizza il tuo stile di gioco con armi diverse e sblocca nuove abilità per sconfiggere i tuoi nemici.

moto gp23

Vivi l'adrenalina del campionato MotoGP in Moto GP23. Scegli il tuo pilota preferito e gareggia contro avversari controllati dall'IA o sfida altri giocatori online con il crossplay. Il meteo dinamico aggiunge un ulteriore livello di eccitazione e imprevedibilità alle gare.

Metal: Hellsinger

In parte umano, in parte demone, diventa "The Unknown" in Metal: Hellsinger e intraprendi un viaggio alimentato dalla vendetta attraverso i domini dell'Inferno. Questo esclusivo sparatutto heavy-metal e ritmico richiede di sparare a ritmo per ottenere il massimo impatto. Distruggi orde di demoni e affronta potenti boss in scontri epici.

Salt and Sacrifice

In qualità di Inquisitore Marchiato, la tua missione è dare la caccia ed eliminare i maghi ribelli in Salt and Sacrifice. Esplora un mondo insidioso pieno di trappole e potenti guardiani. Unisciti a un partner per la modalità cooperativa online o dai la caccia agli Inquisitori rivali per svelare i segreti del regno.

Cicatrici lunari

Affina le tue abilità di combattimento in Moonscars, un avvincente mondo 2D pieno di azione e pericolo. Affronta l'implacabile oscurità e supera ostacoli e nemici con la tua spada e abilità speciali. Ogni morte è una lezione appresa man mano che diventi un maestro guerriero.

Mega Man 11

Mega Man è tornato! Vivi la classica azione platform 2D in Mega Man 11 con un nuovo stile visivo. Utilizza il sistema a doppia marcia per aumentare la velocità e la potenza di Mega Man e affronta varie modalità e sfide.

gigabash

Gigabash offre un gameplay caotico e creativo ispirato ai classici film kaiju. Gioca nei panni di un Titano infuriato o di un mecha cacciatore di Titani e scatena attacchi devastanti contro i tuoi avversari. Crea abbastanza caos da evolverti nella terrificante forma di Classe S.

Sporcizia

Imbarcati in un gioco di ruolo d'azione e avventura veloce e spietato in Grime. Schiaccia i tuoi nemici con armi viventi e consuma i loro resti per rafforzarti. Esplora ambienti coinvolgenti e scopri i misteri di questo mondo.

Tinykin

Unisciti a Milo in un'avventura straordinaria in Tinykin. Mentre esplori la Terra, incontrerai una serie di personaggi stravaganti e risolverai enigmi per scoprire i segreti di questo mondo stravagante.

Con una gamma di giochi così diversificata, gli abbonati a PlayStation Plus hanno molto da aspettarsi questo mese. Che tu sia un fan dell'azione open-world, delle battaglie intense o dei giochi di ruolo atmosferici, c'è un gioco con cui divertirti. Non perderti questi entusiasmanti titoli!