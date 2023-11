Sony aggiunge un gioco controverso al catalogo PlayStation Plus

Sony ha recentemente dovuto affrontare critiche per i titoli poco brillanti aggiunti al suo servizio PlayStation Plus negli ultimi mesi. Tuttavia, la società sembra aver fatto un passo coraggioso includendo il dibattuto gioco Il Signore degli Anelli: Gollum nel suo catalogo per il 2023.

La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra i giocatori. Mentre alcuni sono delusi dall’aggiunta, altri trovano divertente la scelta controversa. Rilasciato solo pochi mesi fa, a maggio, Il Signore degli Anelli: Gollum non è riuscito a impressionare i giocatori con le sue missioni insignificanti, la grafica poco interessante e il gameplay ripetitivo. Non sorprende che attualmente detenga una valutazione "per lo più negativa" su Steam.

Le critiche rivolte al gioco sono state così severe che persino il suo sviluppatore, Daedalic Entertainment, si è sentito obbligato a rilasciare una dichiarazione in cui si scusava per le carenze. Poco dopo l'uscita del gioco, lo studio di sviluppo ha dovuto chiudere e ha deciso di concentrarsi invece sulla pubblicazione.

Con i contendenti del Gioco dell'anno 2023 che riscaldano la scena dei giochi, è improbabile che Il Signore degli Anelli: Gollum riceva riconoscimenti. Le sue prestazioni poco brillanti e la ricezione negativa lo rendono un'aggiunta insignificante al catalogo PlayStation Plus.

Nelle notizie correlate, i giocatori possono aspettarsi un prossimo gioco di avventura chiamato Lord of the Rings: Tales of the Shire. Combinando elementi di titoli popolari come Stardew Valley e l'amato universo della Terra di Mezzo, questo gioco dovrebbe essere rilasciato nel 2024. Si spera che offra un'esperienza più accattivante e divertente per i fan del franchise del Signore degli Anelli.

