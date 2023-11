Sony Interactive Entertainment acquisisce iSize, promuovendo l'innovazione dell'intelligenza artificiale nello streaming video

Sony Interactive Entertainment (SIE) ha annunciato l'acquisizione di iSize, una società di intelligenza artificiale con sede nel Regno Unito specializzata nel deep learning per la distribuzione di video. Questa mossa strategica dimostra l'impegno di SIE nel far progredire la tecnologia nel settore dei videogiochi. Riducendo i requisiti di dati per lo streaming di videogiochi e migliorando la qualità visiva dei contenuti in streaming tramite l'intelligenza artificiale, la tecnologia di iSize si allinea perfettamente con la visione di SIE per il futuro dei giochi.

Ueli Gallizzi, SVP di SIE Future Technology Group, ha espresso entusiasmo per l'acquisizione, affermando: "L'acquisizione fornisce a SIE una significativa esperienza nell'applicazione dell'apprendimento automatico all'elaborazione video, che andrà a beneficio di una serie dei nostri sforzi di ricerca e sviluppo, nonché dei nostri servizi video e di streaming". .”

Fondata nel 2016 e con sede a Londra, iSize si distingue per la sua tecnologia avatar 2D/3D generativa fotorealistica dal vivo. Questa offerta unica consente alle aziende di creare esperienze visive coinvolgenti, rivoluzionando i contenuti di streaming video. Sfruttando l'apprendimento automatico e gli algoritmi di intelligenza artificiale, iSize ha sviluppato soluzioni software che ottimizzano l'elaborazione video, garantendo video di qualità superiore a bitrate inferiori.

I piani a lungo termine di Sony Interactive Entertainment per il cloud gaming sono stati recentemente evidenziati dal CEO Jim Ryan, che ha promesso "piani aggressivi" in questo ambito. Con l'acquisizione di iSize, SIE può ora sfruttare l'esperienza di iSize nei giochi basati su cloud, superando le sfide tecniche associate a questo settore in crescita.

Pur riconoscendo le complessità tecniche dei giochi basati su cloud, il CEO di Sony Kenichiro Yoshida ha sottolineato la determinazione dell'azienda nell'affrontare queste sfide, descrivendole come uno sforzo “complicato” ma utile.

FAQ:

