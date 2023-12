PlayStation delizia gli utenti con oggetti da collezione esclusivi gratuiti

Gli appassionati di PlayStation avranno una sorpresa questo dicembre, poiché Sony premia i giocatori con una gamma di oggetti da collezione unici per giocare a giochi selezionati. La parte migliore? Questi trofei e modelli digitali possono essere acquisiti senza bisogno di un abbonamento PlayStation Plus.

Sebbene i trofei PlayStation siano paragonabili agli obiettivi Xbox o Steam, questa offerta speciale include modelli 3D che vengono sbloccati completando attività specifiche o raggiungendo un determinato traguardo di gioco in un gioco. Uno dei premi più straordinari è una deliziosa interpretazione digitale della console portatile di Sony, PlayStation Portal. Nonostante lo scetticismo iniziale, questo articolo molto ricercato è andato esaurito prima del suo lancio ufficiale, sfidando le aspettative dei fan e dimostrando la sua popolarità.

Altri oggetti da collezione in offerta sono ispirati agli ultimi acclamati giochi per PlayStation 4 e PlayStation 5. Immagina di avere una fantastica astronave di Destiny 2 come parte della tua collezione digitale o un adorabile dinosauro meccanico in miniatura di Horizon: Forbidden West. Per coloro che cercano qualcosa di più stravagante, i giocatori possono ottenere morbidi calzini digitali da collezione impreziositi da graziose orecchie di coniglio giocando a Jusant, Wildmender, Outer Wilds o Skabma – Snowfall. Per i giocatori più coraggiosi che superano sfide difficili, attende un oggetto da collezione del primo boss del gioco, il Parade Master.

Questi incredibili premi possono essere richiesti in modo completamente gratuito, purché siano soddisfatti i prerequisiti. Non è richiesto alcun abbonamento a PlayStation Plus, rendendola un'offerta inclusiva per tutti gli utenti PlayStation.

Quindi, non perdere questa straordinaria opportunità per migliorare la tua collezione digitale e commemorare i tuoi risultati di gioco. Vai subito al Portale PlayStation e raccogli i frutti della tua abilità di gioco.