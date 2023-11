La nuova partnership offre ai possessori di PlayStation 5 un abbonamento gratuito a Apple Music

By

I possessori di PlayStation 5 avranno una sorpresa poiché Apple e Sony hanno unito le forze per portare un nuovo entusiasmante accordo che include fino a sei mesi di abbonamento gratuito a Apple Music. Che tu sia un nuovo cliente o un abbonato abituale, puoi approfittare di questa offerta a tempo limitato.

Per riscattare l'offerta, scarica e avvia semplicemente l'app Apple Music sulla tua console PlayStation 5. Accedi con il tuo ID Apple e ti verrà presentata un'opzione per accettare l'offerta dei mesi gratuiti. È così facile!

Questa offerta allettante è stata svelata oggi e sarà disponibile fino al 15 novembre 2024. Assicurati quindi di cogliere questa opportunità prima che scada.

Una volta riscattata con successo l'offerta sulla tua PlayStation 5, potrai usufruire del servizio Apple Music su qualsiasi dispositivo compatibile. Ciò significa che puoi portare con te i tuoi brani preferiti ovunque tu vada.

Una caratteristica interessante è che i giocatori di PlayStation 5 ora possono godersi lo streaming di musica di sottofondo mentre giocano ai loro giochi preferiti. Premendo semplicemente il pulsante PS sul controller e aprendo il riquadro Musica, i giocatori possono avviare la riproduzione della musica di sottofondo. Il sistema consiglia anche playlist pertinenti al gioco in corso.

Tieni presente che questa non è la prima volta che Apple collabora con Sony per offrire un accordo speciale. In precedenza, Apple aveva lanciato una promozione simile con Apple TV+ su PlayStation, ma questa collaborazione segna la prima volta che Apple Music viene inclusa.

Domande frequenti

1. Chi ha diritto all'offerta di abbonamento gratuito a Apple Music?

Sia gli abbonati nuovi che quelli di ritorno che possiedono una PlayStation 5 possono usufruire di questa offerta.

2. Come posso riscattare l'offerta?

Per riscattare l'offerta, scarica e avvia semplicemente l'app Apple Music sulla tua console PlayStation 5. Accedi con il tuo ID Apple e l'offerta dei mesi gratuiti ti verrà presentata sullo schermo.

3. Posso usufruire di Apple Music su dispositivi diversi da PlayStation 5?

Assolutamente! Dopo aver utilizzato l'offerta sulla tua PlayStation 5, potrai goderti Apple Music su qualsiasi dispositivo compatibile.

4. Posso ascoltare Apple Music mentre gioco su PlayStation 5?

Si, puoi! La PlayStation 5 consente lo streaming di musica di sottofondo, il che significa che puoi ascoltare Apple Music mentre giochi. Premi semplicemente il pulsante PS sul controller, apri il riquadro Musica e goditi i tuoi brani preferiti.

5. Quanto tempo è valida l'offerta?

L'offerta è valida fino al 15 novembre 2024.