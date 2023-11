Fortnite OG accompagna i giocatori in un viaggio nostalgico nel tempo

Fortnite Battle Royale sta riportando indietro l'orologio con la sua ultima stagione, Fortnite OG. Questo nuovo entusiasmante capitolo consente ai giocatori di rivisitare l'isola originale di Fortnite BR, iniziando con un riavvolgimento fino al capitolo 1, stagione 5. Ogni aggiornamento importante riporterà un pezzo di storia di Fortnite, consentendo ai giocatori di sperimentare diverse fasi del capitolo 1 ogni settimana.

In Fortnite OG, i giocatori possono vagare per le strade di Tilted Towers con i carrelli della spesa, cimentarsi in Greasy Groves e rivivere la nostalgia con il fucile d'assalto originale. La stagione offre l'opportunità di giocare sia in modalità Battle Royale che Zero Build, dando ai giocatori la possibilità di immergersi completamente nell'esperienza Fortnite OG.

Con ogni aggiornamento importante, Fortnite OG svelerà diversi elementi del passato. Alcuni oggetti non custoditi saranno disponibili solo temporaneamente, mentre altri potrebbero rimanere nel gioco per l'intero Fortnite OG o apparire in più aggiornamenti. Questa emozionante svolta consente ai giocatori di esplorare diverse epoche di Fortnite e assistere in prima persona all'evoluzione del gioco.

FAQ:

D: Cosa possono aspettarsi i giocatori da Fortnite OG?

R: Fortnite OG consente ai giocatori di rivisitare diverse fasi del Capitolo 1, riportando elementi iconici delle passate stagioni.

D: Tutti gli oggetti non custoditi saranno disponibili in modo permanente?

R: Anche se alcuni oggetti saranno disponibili solo per un periodo limitato, altri potrebbero rimanere nel gioco per l'intera durata di Fortnite OG o apparire in più aggiornamenti.

D: I giocatori possono provare Fortnite OG in diverse modalità?

R: Sì, i giocatori possono divertirsi con Fortnite OG sia in modalità Battle Royale che in modalità Zero Build.

Oltre agli entusiasmanti aggiornamenti al gameplay, gli sviluppatori hanno anche introdotto l'OG Shop, che presenta selezioni curate di oggetti classici, mashup e nuovi. Questi articoli saranno disponibili solo per un periodo limitato, poiché ogni giorno alle 4:00 PT verrà introdotta nel negozio una nuova selezione curata. I giocatori possono trovare maggiori dettagli sull'OG Pass e sull'OG Shop sul sito ufficiale di Fortnite.

Per unirsi al divertimento e tuffarsi nel mondo nostalgico di Fortnite OG, i giocatori possono scaricare il gioco gratuitamente. L’unica domanda ora è: “Dove lascerai?”