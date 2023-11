Nuove opportunità svelate con il planetario aggiornato di SUNY Oswego

Il Planetario Shineman di SUNY Oswego è stato recentemente sottoposto a importanti aggiornamenti e ristrutturazioni, che hanno portato a una tecnologia ampliata, una maggiore facilità d'uso e migliori opportunità di apprendimento per gli studenti che seguono il corso di astronomia. Il processo di aggiornamento, iniziato più di un anno fa, mirava a risolvere i limiti del precedente software del planetario, Starry Night.

Sotto la guida di Natalia Lewandowska, direttrice del planetario e assistente professore di fisica alla SUNY Oswego, il viaggio di aggiornamento è iniziato con una visita a un laboratorio a Chadds Ford, Pennsylvania. Il workshop ha rivelato che la società dietro Starry Night, Spitz Inc., era stata acquisita da Cosm, un'altra società di planetari, portando alla sospensione di Starry Night e all'introduzione di un nuovo e migliorato sistema software chiamato Digistar.

Grazie a un generoso finanziamento da parte dello Shineman Endowed Fund, gli aggiornamenti del planetario hanno compreso non solo il nuovo software ma anche l'hardware del computer necessario e le iterazioni aggiornate di Windows. Lewandowska ha spiegato che l'intero planetario ora funziona su due computer recentemente sostituiti che eseguono Digistar 7.

L'adozione di Digistar 7 riflette la rapida evoluzione della tecnologia. I suoi continui aggiornamenti offrono nuove funzionalità e capacità, inclusa la possibilità di connettere il planetario a Internet per la prima volta. Questa connettività consente ai tecnici di Spitz Inc. di risolvere in remoto qualsiasi problema o problema tecnico accedendo online al software del planetario.

La connessione online facilita anche la collaborazione e la raffinatezza nella creazione di spettacoli per planetari. Digistar 7 fornisce l'accesso a un database basato su cloud di risorse create dalla comunità e dati astronomici internazionali aggiornati, consentendo presentazioni dinamiche e innovative. Gli studenti possono ora osservare la Via Lattea in vari spettri di luce, come i raggi gamma, consentendo una comprensione più coinvolgente e completa dei fenomeni celesti.

Questi progressi hanno stimolato lo sviluppo di nuove opportunità di apprendimento per gli studenti SUNY Oswego. I piani per introdurre un corso al planetario nell'autunno del prossimo anno consentiranno agli studenti di apprendere le complessità della creazione dei propri spettacoli. Questo corso sarà particolarmente vantaggioso per coloro che perseguono una laurea in astronomia.

I planetari SUNY Oswego mantengono la tradizione di servire la comunità universitaria sin dagli anni '1960. Abbracciando una tecnologia all'avanguardia e promuovendo la collaborazione tra gli appassionati di astrofisica, il rinnovato Shineman Planetarium continua questa tradizione spingendo gli studenti verso nuove entusiasmanti frontiere dell'esplorazione astronomica.

Domande frequenti

Qual era il nome del precedente sistema software utilizzato dal planetario della SUNY Oswego?

Il precedente sistema software utilizzato dal planetario della SUNY Oswego si chiamava Starry Night.

Qual è il nome del sistema software aggiornato?

Il sistema software aggiornato si chiama Digistar 7.

Quali migliorie sono state apportate al planetario?

Il planetario ha ricevuto aggiornamenti al software, all'hardware e ai sistemi operativi, con conseguente espansione della tecnologia, maggiore facilità d'uso e migliori opportunità di apprendimento.

In che modo la connessione del planetario a Internet ha apportato benefici alla struttura?

La connessione Internet consente ai tecnici di Spitz Inc. di accedere da remoto e risolvere i problemi del software del planetario, consentendo un'assistenza rapida ed efficiente.

Quali nuove opportunità di apprendimento sono state create per gli studenti?

Il software aggiornato ha aperto la strada all'introduzione di un corso planetario, in cui gli studenti possono imparare a creare i propri spettacoli. Questa opportunità è particolarmente preziosa per coloro che perseguono una laurea in astronomia.