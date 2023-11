Rivelato un pianeta esotico: pioggia di sabbia e nuvole trovate sul lontano pianeta "zucchero filato".

L'innovativo telescopio spaziale James Webb della NASA ha recentemente fatto una scoperta sorprendente, facendo luce su un affascinante pianeta situato a 200 anni luce di distanza nella costellazione della Vergine. Conosciuto come Wasp-107b, questo corpo celeste si è guadagnato il soprannome di “zucchero filato” per le sue caratteristiche peculiari. Mentre gli astronomi erano già affascinati dalla sua composizione sostanziale ma leggera, le ultime osservazioni hanno svelato un mondo enigmatico e straordinario oltre il nostro sistema solare.

Precedentemente a noi sconosciuto, Wasp-107b vanta un ambiente davvero caratteristico. In particolare, queste osservazioni hanno messo in luce nuvole di sabbia silicatica e pioggia, accompagnate da temperature torride, venti feroci e un inconfondibile profumo di anidride solforosa, simile a quello dei fiammiferi bruciati. Il professor Leen Decin, autore principale dello studio e rinomato scienziato dell’Istituto Cattolico (KU) di Leuven, ha espresso i limiti della nostra conoscenza, affermando che la nostra comprensione degli altri pianeti si basa principalmente su ciò che comprendiamo della Terra.

La scoperta di Wasp-107b è avvenuta nel 2017, quando gli astronomi hanno rilevato un regolare affievolimento della luce proveniente dalla sua stella ospite mentre il pianeta le passava davanti. Questa interazione è stata paragonata ad una mosca che ostruisce un lampione, provocando una leggera riduzione della luce emessa. Tuttavia, il telescopio spaziale James Webb ha portato queste osservazioni a un nuovo livello analizzando meticolosamente la luce stellare filtrata attraverso l’atmosfera del pianeta. Questa precisa tecnica consente agli scienziati di identificare i gas presenti in base alle diverse lunghezze d'onda della luce assorbite dai vari elementi.

Wasp-107b, che ha all'incirca la massa di Nettuno ma quasi le dimensioni di Giove, possiede una natura vasta e diffusa. Di conseguenza, il telescopio James Webb può scavare in profondità nella sua atmosfera, rendendolo un obiettivo eccezionale per un’analisi dettagliata. La dottoressa Joanna Barstow, scienziata planetaria della Open University, ha descritto l'entusiasmo che circonda questa scoperta, sottolineando l'impressionante qualità dei dati raccolti e le scoperte inaspettate.

L’ultima ricerca pubblicata su Nature offre notevoli approfondimenti sul corpo celeste, confermando la presenza di vapore acqueo e una composizione chimica distinta per le sue nuvole: sabbia silicatica. Simile al ciclo dell’acqua terrestre, questo pianeta mostra un sistema di ciclismo della sabbia, in cui microscopici granelli di sabbia si formano quando il vapore di silicato sale, si raffredda e si condensa nei livelli più alti dell’atmosfera. Alla fine, questi minuscoli granelli si accumulano, si trasformano in dense nuvole di sabbia e poi tornano a piovere negli strati atmosferici più bassi. Ad un certo livello, la sabbia si trasforma in vapore, completando così il ciclo unico.

Nonostante le sue qualità intriganti, il clima estremo di Wasp-107b di circa 1,000 gradi Celsius e la mancanza di una superficie solida lo respingono come potenziale candidato per ospitare la vita. Tuttavia, questa scoperta rivoluzionaria pone le basi per ulteriori esplorazioni poiché rappresenta un progresso significativo nella nostra comprensione degli ambienti celesti. Come suggerisce il professor Decin, potrebbero esserci innumerevoli sorprese in attesa di essere scoperte nell’universo, ed espandere la nostra immaginazione è fondamentale per comprendere modi alternativi in ​​cui la vita potrebbe emergere su altri pianeti.

