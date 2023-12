Presentazione delle funzionalità di trascrizione estese in Pixel Recorder

Pixel Recorder, la popolare app di trascrizione basata su Gemini Nano, ha ricevuto un aggiornamento significativo che espande le sue capacità di trascrizione. L'ultima versione dell'app, 4.2.20231031, introduce una nuova funzionalità chiamata "Trascrivi di nuovo" che consente agli utenti di generare trascrizioni in lingue non attualmente supportate dalla funzione di trascrizione live.

Con Transcribe nuovamente, gli utenti possono accedere a un'ampia gamma di lingue per trascrivere le proprie registrazioni audio. Ciò include lingue come bengalese, kannada, bulgaro, khmer, cinese mandarino, coreano, malayalam, ceco, danese, portoghese, olandese, russo, inglese (in vari accenti e regioni), swati, spagnolo, finlandese, svedese, francese, tamil , tedesco, Setswana, hindi, turco, ungherese, Tsonga, indonesiano, Venda, italiano, vietnamita, giapponese e isiXhosa.

Per utilizzare la funzione Trascrivi di nuovo, gli utenti devono semplicemente caricare la propria registrazione audio sui server di Google. L'app utilizza quindi la tecnologia di sintesi vocale standard di Google per trascrivere l'audio nella lingua selezionata. Durante il processo di trascrizione, gli utenti possono monitorare l'avanzamento tramite una scheda "Elaborazione" nell'app.

È importante notare che Transcribe Again non può essere utilizzato per migliorare la qualità delle trascrizioni esistenti. La funzionalità è progettata specificamente per generare nuove trascrizioni in lingue non supportate dalla trascrizione live.

Il precedente aggiornamento di Pixel Recorder ha introdotto nell'app molte altre utili funzionalità. Ciò includeva la possibilità di aggiungere registrazioni ai preferiti o a Speciali, selezionare le preferenze del canale audio (mono o stereo) e una funzionalità di "Rileva lingua" per le etichette degli altoparlanti.

L'ultima versione di Pixel Recorder, con le sue funzionalità di trascrizione ampliate, è ora disponibile per il download. Che tu abbia bisogno di trascrivere registrazioni audio in varie lingue o desideri sfruttare le altre funzionalità dell'app, Pixel Recorder rimane un potente strumento per la trascrizione e la gestione dell'audio.