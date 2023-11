Il puzzle cosmico: svelare le galassie a spirale mancanti nel piano supergalattico

Gli astrofisici sono rimasti a lungo perplessi dall’assenza di galassie a spirale, come la nostra Via Lattea, in una vasta regione dello spazio conosciuta come Piano Supergalattico. Tuttavia, un recente studio condotto da ricercatori dell’Università di Durham, nel Regno Unito, e dell’Università di Helsinki, in Finlandia, getta nuova luce su questo puzzle cosmico.

Il Piano Supergalattico, una struttura espansiva che si estende per quasi un miliardo di anni luce, ospita numerose galassie ellittiche luminose. Nel frattempo, le galassie a spirale con i loro caratteristici bracci a spirale sono vistosamente scarse in questa regione. Il gruppo di ricerca propone che questa discrepanza sia dovuta agli ambienti contrastanti all'interno e all'esterno del Piano.

All'interno dei densi ammassi di galassie del Piano Supergalattico, frequenti interazioni e fusioni con altre galassie trasformano le galassie a spirale in galassie ellittiche. Queste interazioni promuovono anche la crescita dei buchi neri supermassicci. Al contrario, le galassie esterne al Piano hanno l’opportunità di evolversi in relativo isolamento, mantenendo così la loro struttura a spirale.

Per studiare questi fenomeni, i ricercatori hanno utilizzato la simulazione del supercomputer SIBELIUS. A differenza della maggior parte delle simulazioni cosmologiche, che si concentrano su porzioni casuali dell'universo, SIBELIUS mirava a riprodurre accuratamente le strutture osservate dell'universo, compreso il Piano Supergalattico. La simulazione è strettamente allineata alle osservazioni reali effettuate tramite i telescopi.

Il professor Carlos Frenk dell’Università di Durham spiega: “La nostra simulazione rivela i dettagli intimi della formazione delle galassie come la trasformazione delle spirali in ellittiche attraverso le fusioni di galassie. Inoltre, dimostra che la nostra attuale comprensione dell’universo, basata sul paradigma della materia oscura fredda, può spiegare le straordinarie strutture che osserviamo, inclusa la Via Lattea”.

Questi risultati non solo forniscono preziose informazioni sulla distribuzione delle galassie all’interno del nostro universo locale, ma offrono anche un trampolino di lancio verso l’ulteriore svelamento dei misteri dell’evoluzione cosmica.

FAQ

Perché le galassie a spirale mancano dal Piano Supergalattico?

Le galassie a spirale sono scarse nel Piano Supergalattico a causa dei densi ammassi di galassie presenti in quella regione. Le interazioni e le fusioni all'interno di questi ammassi trasformano le galassie a spirale in galassie ellittiche e contribuiscono alla crescita dei buchi neri supermassicci.

Come hanno studiato i ricercatori questo fenomeno?

I ricercatori hanno utilizzato la simulazione del supercomputer SIBELIUS, che riproduce accuratamente le strutture osservate nell'universo. A differenza delle simulazioni precedenti, SIBELIUS si è concentrato specificamente sul Piano Supergalattico e sulla sua relazione con l'evoluzione delle galassie.

Qual è il significato di questa scoperta?

La ricerca fornisce una comprensione completa della distribuzione delle galassie all’interno del nostro universo locale e offre approfondimenti sui meccanismi che modellano l’evoluzione delle galassie. Inoltre, dimostra la compatibilità del modello della materia oscura fredda con le strutture osservate, rafforzando la nostra attuale comprensione dell’universo.

(Fonte: Università di Durham)