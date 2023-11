Presentazione degli incantevoli orologi di Topolino di Philip Stein e Disney

By

Per celebrare il secolo Disney di storie senza tempo e personaggi amati, il marchio di orologi di lusso Philip Stein ha collaborato con Disney per creare una collezione di orologi in edizione limitata. Questi incantevoli orologi rendono omaggio a Topolino, l'amato personaggio dei cartoni animati Disney, che ha catturato i cuori di generazioni.

La collezione presenta due design accattivanti che rivivono ricordi magici. Un orologio mostra Topolino che indossa un classico barong sul quadrante, rendendo omaggio ai suoi fan filippini. Questo oggetto da collezione unico è un must per ogni appassionato Disney.

L'altro disegno ritrae Topolino nel suo completo iconico, con pantaloncini rossi, scarpe gialle e guanti bianchi. Questo design aggiunge immediatamente un tocco di fascino giocoso e senza tempo a qualsiasi look. Ogni segnatempo della collezione Disney combina la squisita fattura con la tecnologia moderna, un segno distintivo degli orologi Philip Stein.

Con una cassa da 38 mm adatta a tutti i sessi, un bracciale in acciaio inossidabile, movimento al quarzo di precisione, resistenza all'acqua 3ATM, vetro zaffiro antigraffio e un lussuoso quadrante in madreperla, questi orologi offrono un'eleganza sobria per l'uso quotidiano.

Ciò che distingue questi orologi è la tecnologia Natural Frequency brevettata da Philip Stein. Questa caratteristica innovativa migliora il campo biomagnetico del corpo, aiutando potenzialmente nella riduzione dello stress, migliorando le funzioni cognitive e migliorando la qualità del sonno.

Limitato a soli 500 pezzi, ogni orologio Disney x Philip Stein è numerato individualmente, per ricordare a chi lo indossa l'esclusività del proprio segnatempo. Gli orologi sono accompagnati da speciali scatole a tema Disney, decorate con Topolino sull'etichetta, e includono un piccolo pulsante a forma delle iconiche orecchie di Topolino per un tocco giocoso in più.

Per celebrare il lancio di questi orologi esclusivi filippini e condividere la magia dell'eredità centenaria della Disney, la collezione è disponibile esclusivamente presso le boutique Philip Stein a livello nazionale. Scopri l'incanto di questi orologi benessere di lusso esplorando la collezione curata su shop.lucerneluxe.com.

FAQ

1. Gli orologi Topolino sono disponibili in tutto il mondo?

No, questi orologi in edizione limitata sono disponibili esclusivamente nelle Filippine.

2. Quanti orologi ci sono nella collezione?

Sono disponibili solo 500 pezzi per ogni orologio, il che li rende davvero esclusivi.

3. Cos'è la tecnologia della frequenza naturale di Philip Stein?

La tecnologia della frequenza naturale di Philip Stein è una caratteristica innovativa che migliora il campo biomagnetico del corpo, offrendo potenzialmente vari benefici per il benessere come la riduzione dello stress, il miglioramento delle funzioni cognitive e una migliore qualità del sonno.

4. Chiunque può indossare questi orologi?

Sì, gli orologi sono progettati con una cassa da 38 mm che può essere indossata da qualsiasi genere.

5. Dove posso trovare la collezione Disney x Philip Stein?

La collezione è disponibile esclusivamente presso le boutique Philip Stein a livello nazionale nelle Filippine.