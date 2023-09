Punti giocatore: guadagna denaro giocando ai tuoi giochi preferiti

Gamer Points, una startup filippina, mira a rivoluzionare l'industria dei giochi fornendo una piattaforma in cui i giocatori possono guadagnare passivamente denaro reale mentre giocano ai loro giochi preferiti. La piattaforma tecnologica pubblica annunci durante i momenti opportuni del gioco, ad esempio dopo aver sconfitto un boss difficile o aver spazzato via tutti gli altri giocatori della squadra nemica. Questi annunci sono progettati per essere discreti e vengono visualizzati sullo schermo come popup simili a notifiche.

Il co-fondatore Johannes Cortez ha avuto l'idea durante la pandemia, quando i giochi di crittografia play-to-earn come Axie Infinity hanno guadagnato popolarità. Cortez voleva creare un modo per consentire ai giocatori di guadagnare denaro reale dai giochi a cui piace giocare, senza limitarsi a giochi specifici come in Axie Infinity.

Gamer Points si propone come un supplemento alle esperienze di gioco dei giocatori, offrendo un bonus piacevole da avere piuttosto che qualcosa con cui sono costretti a impegnarsi. La piattaforma si concentra sulla fornitura di esperienze di gioco divertenti consentendo ai giocatori di guadagnare denaro.

Usare i punti giocatore è semplice. I giocatori scaricano e installano il client, che viene eseguito in background mentre giocano ai giochi supportati. Gli annunci vengono eseguiti automaticamente durante i tempi di inattività del gioco. Attualmente, il client supporta giochi come Dota 2 e CS:GO, ma si prevede che in futuro verranno aggiunti altri giochi.

I giocatori possono guadagnare GP, la valuta virtuale sulla piattaforma, semplicemente guardando gli annunci pubblicitari che appaiono sui loro schermi. Possono guadagnare ancora di più interagendo con gli annunci, ad esempio guardando un video o convertendo una vendita. Gli streamer verificati possono anche trasmettere il proprio gameplay e aumentare le proprie possibilità di coinvolgimento tramite un chatbot specializzato.

La piattaforma user-friendly prevede inoltre di offrire contenuti preziosi per i giocatori, inclusi tutorial e recensioni degli ultimi giochi. I giocatori possono condividere contenuti originali e guadagnare GP in cambio, creando un hub per i contenuti generati dagli utenti a vantaggio della comunità di gioco.

Gamer Points non è un token crittografico ma una valuta virtuale all'interno della piattaforma che ha un valore equivalente al denaro reale. Gli utenti possono convertire i propri GP in denaro reale inviato ai propri conti bancari o utilizzarlo per acquistare gadget di gioco dal mercato all'interno della piattaforma.

Sebbene attualmente disponibile solo per PC, Gamer Points ha in programma di lanciare versioni console e mobili del client. Questa piattaforma innovativa mira a rendere il gioco non solo un hobby ma un'esperienza produttiva e gratificante per i giocatori nelle Filippine.

Fonte:

– Rappler (articolo fonte)