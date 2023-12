Cerchi un amico peloso? Incontra Brandy e Megan alla Cascades Humane Society

Sei pronto ad aprire il tuo cuore e la tua casa a un adorabile animale domestico? Brandy e Megan, due adorabili animali della Cascades Humane Society, aspettano con impazienza di trovare la loro casa per sempre. Brandy, il dolce e affettuoso mix segugio rosso di 1 anno, cerca qualcuno che la ricopra d'amore e la lasci essere un cagnolino. Le piace passare il tempo all'aria aperta e ha un carattere giocoso, soprattutto quando si tratta di inseguire palline da tennis. Brandy all'inizio potrebbe essere un po' timida, ma con una famiglia paziente e solidale, diventerà un cane fiducioso e felice.

Megan, d'altra parte, è una bambina di due anni unica e affascinante con segni sorprendenti. Adora giocare con i suoi giocattoli e le piace la compagnia dei suoi umani. Megan è una gatta abbastanza indipendente a cui non dispiacerà se devi uscire per andare al lavoro durante il giorno, ma ti accoglierà con affetto e farà le fusa quando tornerai a casa. Come Brandy, Megan è sterilizzata, aggiornata sui vaccini e dotata di microchip.

Se pensi che Brandy o Megan possano essere l'aggiunta perfetta alla tua famiglia, ti invitiamo a visitare la Cascades Humane Society situata a 1515 Carmen Drive. Il rifugio è aperto da mezzogiorno alle 6:24 dal martedì al sabato, offrendoti ampie opportunità di incontrare questi adorabili animali domestici. Le spese di adozione coprono la sterilizzazione, le vaccinazioni, il microchip e la protezione dai parassiti. Inoltre, gli adottanti ricevono un controllo benessere gratuito da uno dei XNUMX veterinari locali.

Cascades Humane Society si dedica non solo alla ricerca di case per gli animali, ma anche all'assistenza alla comunità. Offrono un programma di assistenza per sterilizzazione e castrazione che include vari servizi come vaccini, test per la filaria e procedure dentistiche. La società gestisce anche una dispensa di cibo per animali domestici per sostenere le famiglie che affrontano difficoltà finanziarie. Se stai pensando di adottare Brandy, Megan o qualsiasi altro animale domestico, puoi fare domanda sul loro sito web. Per ulteriori informazioni, chiamare il 517-787-7387.

Non perdere l'opportunità di portare gioia e compagnia nella tua vita. Visita Cascades Humane Society e scopri l'amore infinito che Brandy, Megan e altri animali domestici hanno da offrire.