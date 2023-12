Tempo e pazienza: curare un cane da salvataggio

Il tempo guarisce tutte le ferite, anche quelle dei nostri amici a quattro zampe. Quando la mia famiglia ha adottato Archie, un labrador giallo, durante la pandemia, sapevamo che aveva alcuni disturbi fisici e mentali che dovevano essere affrontati. Anche se non è stato facile trattare le sue ansie, la combinazione di tempo e Prozac ha fatto una differenza significativa nel suo benessere.

Archie ha avuto difficoltà a restare solo. Abbaiava incessantemente, si arrampicava sui mobili e diventava distruttivo in cucina. Anche se non uscivamo spesso a causa della pandemia, abbiamo dovuto assumere qualcuno che stesse con lui quando lo facevamo. I farmaci prescritti dal nostro veterinario e i prodotti naturali non sembravano avere molto effetto e, in un incidente, Archie ha consumato un intero sacchetto di caramelle al CBD, portando a conseguenze spiacevoli.

Tuttavia, col passare del tempo, abbiamo notato un cambiamento nel comportamento di Archie. Abbiamo deciso di provare un approccio diverso: registrare una conferenza su Zoom tenuta da mia moglie Ruth e riprodurla su una cornice parlante mentre eravamo via. La vista dell'immagine e della voce di Ruth sembrava fornire un senso di conforto ad Archie. Abbiamo anche installato delle telecamere Ring in casa per monitorare le sue attività, che hanno rivelato che camminava un po' in giro e poi si sistemava vicino alla porta dello studio, dove veniva riprodotta la registrazione.

Anche se ci sono stati alcuni intoppi lungo il percorso, come Archie che ha aperto la porta dello studio, abbiamo continuato con la routine. Abbiamo anche apportato modifiche alla casa per prevenire eventuali incidenti, come mettere in sicurezza il bidone della spazzatura e pulire i ripiani del cibo. Inoltre, abbiamo iniziato a portare Archie con noi per piccole commissioni, permettendogli di sperimentare nuovi ambienti e interazioni.

Sebbene Archie possa ancora avere alcune ansie e stranezze persistenti, abbiamo imparato che la guarigione richiede tempo sia per gli esseri umani che per gli animali. A volte abbiamo messo in dubbio la nostra decisione di adottarlo, ma alla fine siamo grati di averlo come parte della nostra famiglia. E sembra che anche lui sia grato di averci.

Il tempo, la pazienza e la ricerca di soluzioni creative possono fare la differenza per cani da salvataggio come Archie. Ci ricorda che la guarigione non è sempre un processo lineare, ma con amore e impegno possiamo aiutare i nostri compagni pelosi a superare i loro traumi passati e a prosperare nelle loro nuove case.