Nuovo rapporto: Atlus rompe gli schemi con l'aumento salariale del personale giapponese

Con una mossa sorprendente che va contro le attuali tendenze del mercato del lavoro, l'editore e sviluppatore Atlus starebbe aumentando del 15% gli stipendi annuali del suo personale giapponese. Mentre altre società nel settore dei giochi sono state afflitte da licenziamenti e chiusure di studi, Atlus sta investendo nei propri dipendenti nel tentativo di attrarre e trattenere i talenti.

Atlus, il creatore di giochi popolari come Persona e Shin Megami Tensei, aumenterà lo stipendio base dei neolaureati da 257,000 yen a 300,000 yen (1,981 dollari) al mese. Inoltre, tutti i dipendenti vedranno un aumento del 15% nei loro stipendi annuali a partire da aprile 2024. Questa mossa mira a rendere Atlus più competitiva a livello globale e creare un ambiente in cui i dipendenti possano eccellere con un reddito stabile.

Ciò che distingue ancora di più Atlus è il suo piano di pagare bonus di performance finanziati dai profitti mondiali. Il successo dell'azienda con giochi come Etrian Odyssey Nexus e Persona 5 le ha dato il riconoscimento e i mezzi finanziari per investire nel miglioramento della sua struttura retributiva e migliorare ulteriormente lo sviluppo del gioco e le prestazioni di vendita.

La tendenza prevalente nel settore dei giochi ha visto un’ondata di licenziamenti e chiusure di studi, con la colpa di sfide economiche e altre scuse. Tuttavia, la decisione di Atlus di dare priorità ai propri dipendenti e di reinvestire i profitti nel loro benessere riflette un approccio diverso. Creare un ambiente di lavoro favorevole e gratificante può portare ad un aumento della produttività e, in definitiva, al successo.

Va notato che gli stipendi degli sviluppatori di giochi in Giappone sono generalmente inferiori rispetto a quelli degli Stati Uniti. Secondo il job tracker Glassdoor, lo stipendio medio di uno sviluppatore di giochi giapponese è di circa 5,230,356 yen, che è significativamente inferiore allo stipendio medio di uno sviluppatore statunitense. Nonostante ciò, Atlus sta dimostrando il proprio impegno a garantire un compenso equo e a valorizzare le persone che contribuiscono ai suoi risultati.

La decisione di Atlus di aumentare gli stipendi del personale giapponese è un encomiabile passo nella giusta direzione. Si spera che altre aziende del settore prendano nota e seguano l’esempio, riconoscendo che investire nei propri dipendenti è essenziale per il successo e la crescita a lungo termine. È tempo di dare priorità al benessere e alla soddisfazione di coloro che rendono possibili i nostri giochi preferiti.

Domande frequenti (FAQ)

D: Perché Atlus sta aumentando gli stipendi del suo personale giapponese?

R: Atlus mira ad attrarre e trattenere talenti globali, creando un ambiente di lavoro più competitivo. L’aumento salariale fornirà inoltre un reddito stabile affinché i dipendenti possano lavorare al meglio delle proprie capacità.

D: In che modo Atlus intende migliorare ulteriormente lo sviluppo dei giochi e le prestazioni di vendita?

R: Atlus prevede di pagare bonus di performance finanziati dai profitti mondiali, reinvestendo il suo successo finanziario nella sua attività.

D: Come si confrontano gli stipendi degli sviluppatori di giochi in Giappone con quelli degli Stati Uniti?

R: Gli stipendi degli sviluppatori di giochi in Giappone sono notevolmente inferiori rispetto agli Stati Uniti. Lo stipendio medio di uno sviluppatore di giochi giapponese è di circa 5,230,356 yen, significativamente inferiore allo stipendio medio di uno sviluppatore statunitense.

D: Che impatto può avere l'investimento nel benessere dei dipendenti sulla produttività di un'azienda?

R: La creazione di un ambiente di lavoro favorevole e gratificante può portare a un aumento della produttività e al successo complessivo di un'azienda. I dipendenti felici sono spesso più produttivi e motivati ​​a dare il meglio di sé.