Il trailer di Persona 3 Reload rivela l'incantevole Velvet Room

In un recente trailer pubblicato da ATLUS per Persona 3 Reload, i fan possono dare uno sguardo all'affascinante Velvet Room. Il nuovo trailer mostra la capacità di fondere più Persona per crearne una nuova di zecca, con l'assistenza del proprietario della Velvet Room, Igor, doppiato da Bin Shimada. Inoltre, i giocatori possono intraprendere varie missioni offerte dall'assistente della stanza, Elizabeth, doppiata da Miyuki Sawashiro, per guadagnare fantastiche ricompense.

Persona 3 Reload uscirà il 2 febbraio 2024 in tutto il mondo e sarà disponibile su più piattaforme tra cui PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, PC tramite Steam e Microsoft Store. Inoltre, il gioco sarà accessibile anche tramite Xbox Game Pass, per la gioia degli abbonati.

Il trailer offre uno sguardo accattivante sulla Velvet Room, un luogo in cui i giocatori possono esplorare le profondità della propria creatività e del proprio pensiero strategico. Fondendo insieme diverse Persona, i giocatori possono sbloccare il potenziale per un alleato completamente unico e potente nella loro ricerca. Le immagini incantevoli e l'atmosfera coinvolgente della Velvet Room affascineranno sicuramente i giocatori e aggiungeranno un nuovo livello di divertimento all'esperienza di gioco.

Persona 3 Reload promette di offrire un'esperienza di gioco di ruolo emozionante e coinvolgente, ricca di meccaniche di gioco avvincenti e di una trama ricca. Con l'inclusione della Velvet Room e del suo intrigante sistema di fusione, i giocatori avranno l'opportunità di creare la loro Persona definitiva e elaborare strategie per raggiungere la vittoria.

I fan possono guardare l'affascinante trailer qui sotto e prepararsi a entrare nell'incantevole mondo di Persona 3 Reload e nella Velvet Room.