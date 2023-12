Nuovo remake di Persona 3 in arrivo su più piattaforme a febbraio

Atlus ha annunciato l'uscita dell'attesissimo remake del popolare gioco Persona 3. La nuova versione, intitolata Persona 3 Reload, sarà lanciata il 2 febbraio per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC tramite Windows e Steam.

Uno dei punti salienti del video recentemente svelato di Persona 3 Reload è l'iconica Velvet Room, un luogo chiave della serie. La stanza sarà gestita da Igor, con l'acclamato doppiatore Bin Shimada che assumerà il ruolo (precedentemente doppiato dal compianto Isamu Tanonaka nel gioco originale). Inoltre, Miyuki Sawashiro tornerà a dare la voce a Elizabeth.

Il remake presenterà un sistema di battaglia rinnovato rispetto al gioco originale, insieme a “grafica e gameplay all’avanguardia”. Anche l'audio è stato migliorato per il remake, con una nuovissima voce fuori campo in inglese. Atlus ha rivelato il nuovo cast del doppiaggio inglese, che darà vita ai personaggi in questa nuova iterazione.

I giocatori possono aspettarsi di vestire i panni di uno studente trasferito e di approfondire i misteri del Tartaro, un'ora che esiste "nascosta" tra i giorni. Il gioco promette un'esperienza coinvolgente, in cui i giocatori risveglieranno poteri incredibili, combatteranno per i loro amici e lasceranno un ricordo indelebile nei loro ricordi.

Vale la pena notare che Persona 3 Reload includerà i contenuti della versione originale di Persona 3 ma non includerà i contenuti di Persona 3 FES e Persona 3 Portable, inclusa la protagonista femminile.

Pubblicato originariamente nel 2006 per PlayStation 2, Persona 3 ha guadagnato una base di fan dedicata e ha spinto al rilascio di versioni aggiuntive, come Persona 3 FES e Persona 3 Portable. La popolarità del franchise si è estesa oltre i giochi, con una serie di film anime in quattro parti presentata in anteprima tra il 2013 e il 2016.

I fan della serie aspetteranno senza dubbio con impazienza il lancio di Persona 3 Reload, dove potranno immergersi ancora una volta nell'intrigante mondo di Persona.