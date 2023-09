Il primo esperimento sulla produzione di ossigeno su Marte si conclude con successo

Il primo esperimento per produrre ossigeno su Marte, chiamato MOXIE (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment), si è concluso con successo dopo aver superato gli obiettivi iniziali della NASA. Questo risultato fondamentale potrebbe fornire preziose informazioni per le future missioni con equipaggio sul pianeta rosso.

MOXIE, un dispositivo delle dimensioni di un microonde situato sul rover Perseverance, ha iniziato a funzionare più di due anni fa, poco dopo l'atterraggio del rover su Marte. Il suo scopo era generare ossigeno convertendo l'abbondante anidride carbonica del pianeta in aria respirabile.

Nel corso dell'esperimento, MOXIE ha prodotto un totale di 122 grammi di ossigeno, equivalenti alla quantità respirata da un piccolo cane in 10 ore. Al suo apice, lo strumento ha generato 12 grammi di ossigeno all'ora con un livello di purezza del 98% o superiore, che ha superato le aspettative della NASA. Il 7 agosto MOXIE ha completato la sua sedicesima e ultima operazione, soddisfacendo tutti i requisiti.

Le implicazioni del successo di MOXIE sono significative. Dato che l’atmosfera marziana è composta per il 96% da anidride carbonica, convertirla in ossigeno potrebbe essere vitale per sostenere la vita umana sul pianeta. Inoltre, tecnologie come MOXIE potrebbero essere determinanti nel supportare future missioni di esplorazione fornendo aria respirabile e fungendo da fonte di propellente per razzi per i viaggi di ritorno sulla Terra.

Trasportare grandi quantità di ossigeno e propellente per razzi dalla Terra a Marte è un’impresa impegnativa e costosa. Lo sviluppo di una tecnologia che consenta agli astronauti di estrarre e utilizzare risorse dall’ambiente circostante semplificherebbe notevolmente queste missioni e creerebbe più spazio per le forniture essenziali.

Sebbene MOXIE abbia aperto la strada all’estrazione dell’ossigeno su Marte, c’è molto altro da esplorare. Il prossimo passo prevede il test di altre tecnologie, come strumenti e materiali per l’habitat, che possono migliorare ulteriormente le capacità di esplorazione. Le lezioni apprese da MOXIE aiuteranno nello sviluppo di un sistema su vasta scala che include un generatore di ossigeno in grado di liquefare e immagazzinare l'ossigeno.

Questo risultato rivoluzionario ci porta un passo avanti verso un futuro in cui gli astronauti potranno vivere e lavorare in modo sostenibile su Marte utilizzando le risorse locali. Con i continui progressi nella tecnologia spaziale, l’esplorazione umana del pianeta rosso sta diventando una realtà sempre più tangibile.

Definizioni:

– MOXIE: Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment, un dispositivo sul rover Perseverance progettato per convertire l'anidride carbonica in ossigeno su Marte.

– Rover Perseverance: un rover robotico su Marte, gestito dalla NASA, per esplorare la superficie e raccogliere dati.

– NASA: National Aeronautics and Space Administration, l'agenzia spaziale degli Stati Uniti.

Fonte:

– CNN: [fonte]

– NASA: [fonte]