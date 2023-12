Migliora la tua attività con il software di fotoritocco basato sull'intelligenza artificiale

Gestire un'attività di successo richiede strategie di marketing efficaci e immagini accattivanti. In un mondo digitale inondato quotidianamente da milioni di foto, l'utilizzo di immagini stock generiche non distinguerà il tuo marchio. Migliorare le tue immagini può essere un punto di svolta nell'attrarre nuovi contatti. Fortunatamente, il pluripremiato editor di foto Luminar Neo AI offre attualmente un accordo imbattibile.

Per un periodo limitato fino al 3 dicembre, puoi ottenere una licenza a vita per il pacchetto Luminar Neo per soli $ 149.97 o il pacchetto Luminar Neo Lite per soli $ 39.97. Questo potente software, guidato dall'intelligenza artificiale (AI), fornisce agli imprenditori una soluzione unica per il fotoritocco, risparmiando tempo e denaro.

A differenza dei complessi software di editing, Luminar Neo presenta un'interfaccia intuitiva e facile da usare, che lo rende accessibile a utenti di tutti i livelli. Anche i principianti possono padroneggiare rapidamente le sue tecniche creative di fotoritocco approfittando del corso incluso.

Grazie alla tecnologia AI, puoi trasformare facilmente le tue immagini con pochi clic. Sostituisci sfondi opachi con scenari vivaci, elimina oggetti o persone indesiderati dalle tue foto e ottieni la composizione perfetta senza sforzo. Prepara le foto della tua campagna natalizia utilizzando i sei componenti aggiuntivi inclusi nel pacchetto Luminar Neo, come Frosty Winter e Wintertime Overlays, per aggiungere un tocco di magia in più.

Se non stai cercando funzionalità avanzate, la versione Luminar Neo Lite è perfetta per testare il terreno. Ti garantisce l'accesso illimitato agli strumenti e alle funzionalità di base necessari per rimuovere oggetti indesiderati e applicare miglioramenti creativi alle tue immagini in modo rapido e semplice. Non dimenticare che include anche componenti aggiuntivi per migliorare la tua esperienza di editing.

Luminar Neo ha ricevuto ampi consensi, guadagnandosi il Red Dot Award per il Design dell'Interfaccia nel 2022 e vantando un'impressionante valutazione di 4.6/5 stelle sull'App Store.

Questa offerta esclusiva è disponibile solo fino al 3 dicembre alle 11:59 PT. Per usufruire dei prezzi scontati non è necessario alcun coupon, ma ricorda che sono soggetti a modifiche. Migliora il tuo business con la potenza dell'intelligenza artificiale e crea contenuti visivamente straordinari con Luminar Neo.

Domande frequenti (FAQ)

1. Luminar Neo può essere utilizzato dai principianti?

Sì, Luminar Neo è progettato con un'interfaccia intuitiva e facile da usare, che lo rende accessibile a utenti di tutti i livelli. I principianti possono apprendere e padroneggiare rapidamente le sue tecniche creative di fotoritocco.

2. Sono inclusi componenti aggiuntivi aggiuntivi?

Sì, il pacchetto Luminar Neo include sei componenti aggiuntivi aggiuntivi, tra cui Frosty Winter e Wintertime Overlays, perfetti per migliorare le foto delle tue campagne natalizie.

3. Qual è la differenza tra il pacchetto Luminar Neo e il pacchetto Luminar Neo Lite?

Il bundle Luminar Neo offre la gamma completa di funzionalità e strumenti per il fotoritocco avanzato, mentre il bundle Luminar Neo Lite fornisce l'accesso a strumenti e funzionalità di base per gli utenti che desiderano esplorare le capacità del software.

4. Per quanto tempo è disponibile l'offerta?

Il prezzo esclusivo per entrambi i pacchetti è valido fino al 3 dicembre alle 11:59 PT. Trascorso tale termine i prezzi potrebbero subire variazioni.