Un nuovo studio rivela che sono gli esseri umani, e non il clima, a causare il declino dei grandi mammiferi

Gli scienziati hanno a lungo dibattuto se il clima o l’attività umana siano responsabili del forte calo delle popolazioni di grandi mammiferi negli ultimi 50,000 anni. Un recente studio dell’Università di Aarhus fornisce la prova che il clima non può essere l’unica spiegazione.

Circa 100,000 anni fa, i primi esseri umani migrarono dall’Africa e si adattarono ai vari paesaggi del mondo. Eccellevano nella caccia di animali di grandi dimensioni, utilizzando tecniche e armi innovative per uccidere con successo anche i mammiferi più pericolosi. Sfortunatamente, questo successo ha avuto un costo per altre specie di grandi mammiferi.

È noto che numerose specie di grandi dimensioni si estinsero durante il periodo della colonizzazione umana. La nuova ricerca dell’Università di Aarhus rivela che anche i grandi mammiferi sopravvissuti hanno subito un drammatico declino. Studiando il DNA di 139 specie viventi di grandi mammiferi, i ricercatori hanno scoperto che l’abbondanza di quasi tutte queste specie è diminuita drasticamente circa 50,000 anni fa.

Secondo Jens-Christian Svenning, capo del Centro per le dinamiche ecologiche in una nuova biosfera della Fondazione nazionale di ricerca danese, “negli ultimi 800,000 anni, il globo ha oscillato tra ere glaciali e periodi interglaciali circa ogni 100,000 anni. Se la causa fosse il clima, dovremmo vedere maggiori fluttuazioni quando il clima cambiò prima di 50,000 anni fa. Ma non lo facciamo. Gli esseri umani sono, quindi, la spiegazione più probabile”.

Il dibattito su cosa abbia causato l’estinzione o il rapido declino dei grandi mammiferi dura da decenni. Alcuni scienziati lo attribuiscono alle fluttuazioni climatiche, mentre altri ritengono che la caccia umana abbia avuto un ruolo significativo. I fossili degli ultimi 50,000 anni hanno mostrato una forte correlazione tra la diffusione degli esseri umani moderni e l’estinzione dei grandi animali, suggerendo che il clima non è il fattore principale.

Il nuovo studio fornisce ulteriori prove analizzando il DNA dei mammiferi viventi che sono sopravvissuti senza estinguersi. I ricercatori hanno scoperto un declino nelle popolazioni di questi animali, che sembra essere legato alla diffusione dell’uomo piuttosto che al cambiamento climatico.

I progressi nella tecnologia di sequenziamento del DNA hanno reso possibile mappare i genomi di molte specie. I ricercatori hanno utilizzato questi dati per analizzare la storia genetica di 139 grandi mammiferi. Il professore associato Juraj Bergman, il ricercatore principale, spiega: "Il DNA contiene molte informazioni sul passato... Raggruppando le mutazioni e costruendo un albero genealogico, possiamo stimare la dimensione della popolazione di una specie specifica nel tempo".

Questo studio fornisce preziose informazioni sul declino delle popolazioni di grandi mammiferi ed evidenzia l’impatto significativo che l’uomo ha avuto sull’ecosistema.