Gli americani cercano rifugio in Canada, ma affrontano problemi sanitari e abitativi

Anche se il Canada può sembrare una destinazione ideale per gli americani che cercano rifugio dalla politica polarizzata e dalla violenza armata, la realtà è tutt’altro che perfetta. Secondo i dati sull’immigrazione, circa 79,000 americani hanno chiesto di diventare residenti permanenti in Canada tra il 2015 e il 2023.

Per Mahlena-Rae Johnson, una donna nera trasferitasi in Canada da Los Angeles, la decisione di trasferirsi è stata guidata dal desiderio di un ambiente politicamente progressista e sicuro in cui crescere i suoi figli. Tuttavia, Johnson scoprì rapidamente che il Canada non era l’utopia che immaginava. Sebbene apprezzasse il sistema scolastico superiore e l'assistenza sanitaria universale del Paese, ha anche dovuto affrontare delle sfide.

Una delle principali preoccupazioni sperimentate da Johnson e da altri americani che si trasferirono in Canada erano le lunghe liste d'attesa per le cure mediche. A causa della pandemia, le procedure non urgenti sono state rinviate, provocando un arretrato di pazienti in attesa di cure. La stessa Johnson è stata testimone delle frustrazioni del sistema sanitario, poiché sua madre era in lista d'attesa per una sostituzione dell'anca da 18 mesi.

Inoltre, l’alto costo degli alloggi in Canada si è rivelato un altro ostacolo per gli immigrati americani. L’impennata dei prezzi delle case ha reso difficile per i nuovi arrivati ​​trovare case a prezzi accessibili, mettendo a dura prova le loro finanze.

Nonostante queste sfide, alcuni immigrati trovano ancora sollievo in Canada rispetto alla violenza incontrata negli Stati Uniti. Sebbene il panorama politico possa non essere perfetto, si sentono più sicuri e protetti nelle loro comunità.

In conclusione, sebbene il Canada possa offrire qualità interessanti come l’assistenza sanitaria universale e un ambiente politicamente più progressista, è importante che i potenziali immigrati siano consapevoli delle sfide che potrebbero dover affrontare, comprese le lunghe liste d’attesa per l’assistenza sanitaria e i costosi mercati immobiliari. Trasferirsi in un altro paese è una decisione importante che dovrebbe essere attentamente studiata e considerata.