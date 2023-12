L'Università della Misericordia offre un'ancora di salvezza agli studenti del College of Saint Rose

By

Riepilogo: La Misericordia University in Pennsylvania è intervenuta per sostenere gli studenti colpiti dalla chiusura del College of Saint Rose. Il presidente della Misericordia, Dan Myers, ha rivolto un caloroso invito a questi studenti, assicurando che troveranno nel suo campus una comunità accogliente e solidale. Ciò avviene dopo l'annuncio che il Collegio Saint Rose chiuderà definitivamente alla fine dell'anno scolastico 2023-2024.

L'Università della Misericordia, una piccola università cattolica situata appena a nord di Wilkes-Barre, ha espresso la volontà di accogliere studenti del College of Saint Rose. Con quasi 2,600 studenti di Saint Rose incerti sul loro futuro accademico, trovare scuole alternative e trasferire crediti sono diventati la loro massima priorità.

Anche il sindaco di Albany, Kathy Sheehan, ha espresso il suo sostegno agli studenti colpiti. Ha sottolineato l'importanza di lavorare a stretto contatto con i leader del College of Saint Rose per garantire una transizione graduale. Secondo le normative dello stato medio, il college deve avere un piano per l'insegnamento e determinare il destino dei propri programmi e del campus.

Il presidente Dan Myers dell'Università della Misericordia ha assicurato agli studenti che avrebbero ricevuto un caloroso benvenuto nel suo istituto. Ha incoraggiato gli ex studenti del Saint Rose a menzionare che erano stati raccomandati da lui quando hanno contattato il coordinatore dei trasferimenti della Misericordia.

Questo sforzo di collaborazione tra l’Università della Misericordia e il College of Saint Rose dimostra l’impegno a sostenere l’istruzione superiore durante i periodi difficili. Fornendo un’ancora di salvezza agli studenti che si trovano ad affrontare l’incertezza, l’Università Misericordia mira a facilitare la transizione e aiutare questi studenti a continuare il loro percorso formativo in un ambiente solidale e inclusivo.