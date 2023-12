Pinguini sottogola: i maestri del micronapping

I ricercatori hanno scoperto un affascinante modello di sonno tra i pinguini sottogola in Antartide. Secondo un recente studio pubblicato sulla rivista Science, questi pinguini fanno oltre 10,000 microsonnellini al giorno, ciascuno della durata di circa quattro secondi. Questa strategia del sonno unica consente loro di fare un sonnellino veloce mentre si prendono cura dei loro pulcini.

Lo studio, condotto dal Centro di ricerca sulle neuroscienze di Lione in Francia, ha utilizzato il monitoraggio remoto dell’elettroencefalogramma (EEG) per rilevare cambiamenti nell’attività cerebrale. I ricercatori hanno scoperto che questi sonnellini di quattro secondi equivalgono a circa 11 ore di sonno durante il giorno, il che è considerato sufficiente per i genitori di pinguini.

Lo studio suggerisce che questi microsonnellini svolgono una funzione di sonno e potrebbero essere un adattamento al continuo bisogno di vigilanza dei genitori di pinguini. Questo è il primo studio a dimostrare che un animale può funzionare efficacemente con periodi di sonno così brevi.

Sebbene il microsonno sia stato osservato in altre specie, compresi gli esseri umani, è ancora relativamente raro nei pinguini. Paul-Antoine Libourel, un ricercatore coinvolto nello studio, ha spiegato che altri animali tipicamente sperimentano i microsonni durante la transizione verso un sonno più consolidato. Tuttavia, i pinguini sottogola possono mantenere questa frammentazione del sonno senza alcun costo fisiologico apparente, allevando con successo i loro pulcini.

Christine Dell'Amore, redattore senior del National Geographic, ha commentato i risultati, affermando che la capacità dei pinguini di accumulare 11 ore di sonno attraverso il micronapping è impressionante. Dell'Amore ha sottolineato l'attendibilità di questa ricerca, evidenziando come tutti i genitori, indipendentemente dalla specie, abbiano bisogno di dormire.

Vale la pena notare che, sebbene questo modello di sonno funzioni per i pinguini, Libourel mette in guardia dal tentare di imitare questo sonno frammentato negli esseri umani. Gli esseri umani necessitano di periodi di sonno più lunghi per funzionare in modo ottimale. Tuttavia, è stato dimostrato che i sonnellini di un minuto hanno benefici per gli esseri umani.

Nel complesso, la scoperta della strategia del sonno unica dei pinguini sottogola fornisce preziose informazioni su come gli animali si adattano a circostanze difficili. Questi piccoli sonnellini consentono a questi genitori di pinguini di bilanciare le loro responsabilità e ottenere il riposo di cui hanno bisogno, anche nelle condizioni inospitali dell’Antartide.