Le nuove specifiche di cablaggio per PCIe 5.0 e 6.0 introducono CopprLink per data center e server

PCI SIG, l'organizzazione responsabile dello sviluppo e della manutenzione dello standard di interfaccia PCI Express (PCIe), ha annunciato i suoi piani per introdurre nuove specifiche di cablaggio per le interfacce PCIe 5.0 e 6.0. Queste specifiche, note come CopprLink, mirano a fornire velocità di trasferimento dati ad alta velocità rispettivamente di 32 GT/s e 64 GT/s. Il rilascio delle specifiche CopprLink 5.0 e 6.0 è previsto nel primo trimestre del 2024.

Progettato specificamente per data center e server, CopprLink servirà varie applicazioni all'interno di questi ambienti. Consentirà la connessione di schede madri a backplane, schede a backplane, schede madri a schede di espansione, rack a rack, schede a schede all'interno di un rack e persino chip a chip, il tutto a velocità PCIe incredibilmente elevate.

Una delle sfide principali nel raggiungimento di velocità di trasferimento dati ad alta velocità sui cavi è la presenza di rumore e perdita di segnale. Tuttavia, in alcuni scenari in cui i tradizionali collegamenti PCIe su circuiti stampati sono inefficienti o impossibili da stabilire, l’utilizzo dei cavi diventa inevitabile. È qui che entra in gioco CopprLink, offrendo ulteriore flessibilità per superare queste limitazioni.

È interessante notare che il nome “CopprLink” enfatizza l’uso di cavi in ​​rame anziché di interconnessioni ottiche. Sebbene le informazioni attuali di PCI SIG non menzionino PC client o applicazioni automobilistiche, è possibile che CopprLink possa trovare la sua strada in questi domini in futuro.

È importante notare che CopprLink è solo un esempio della costante evoluzione dell'onnipresente interfaccia PCIe. Si unisce alla famiglia di interconnessioni basate su PCIe, che include tecnologie come Thunderbolt, USB4 e OCuLink. Poiché la richiesta di un trasferimento dati più rapido ed efficiente continua a crescere, diventa necessario lo sviluppo di specifiche di cablaggio avanzate come CopprLink.

FAQ:

D: Quali sono le nuove specifiche di cablaggio sviluppate da PCI SIG?

R: PCI SIG sta sviluppando specifiche di cablaggio per le interfacce PCIe 5.0 e 6.0, note come CopprLink, con velocità di trasferimento dati rispettivamente di 32 GT/s e 64 GT/s.

D: Qual è il mercato di riferimento per CopprLink?

R: CopprLink è progettato principalmente per data center e server e consente connessioni ad alta velocità tra vari componenti.

D: Quali vantaggi offre CopprLink?

R: CopprLink offre ulteriore flessibilità negli scenari in cui i tradizionali collegamenti PCIe su circuiti stampati sono inefficienti o non possono essere stabiliti. Consente un trasferimento dei dati più rapido ed efficiente all'interno di data center e server.

D: CopprLink verrà utilizzato nei PC client o nelle applicazioni automobilistiche?

R: Sebbene le informazioni attuali non menzionino queste applicazioni, è possibile che CopprLink possa trovarsi in esse in futuro.

– [Sito ufficiale PCI SIG](https://pcisig.com/)