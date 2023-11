Nuovo articolo: Promozione dell'uguaglianza di genere nell'industria dei videogiochi

By

L'industria dei videogiochi ha fatto molta strada sin dai suoi esordi, con personaggi iconici come Zelda, Lara Croft, la Principessa Peach e Samus Aran che hanno affascinato i giocatori di tutto il mondo. Tuttavia, nonostante i progressi compiuti, è scoraggiante vedere che alcuni continuano a credere che questo settore sia dominato dagli uomini. Una recente controversia che coinvolge PC Gamer evidenzia il problema attuale delle donne trascurate e sottorappresentate nei giochi.

PC Gamer ha pubblicato un'edizione della rivista per commemorare i suoi 30 anni di esistenza, con interviste ad ex redattori e dipendenti. Tuttavia, i lettori notarono presto l’assenza delle donne che avevano lavorato alla pubblicazione negli ultimi tre decenni. Comprensibilmente, le donne nella comunità dei giocatori hanno espresso il loro disappunto online, cercando sostegno e solidarietà reciproca. Il redattore capo di PC Gamer, Phil Savage, ha riconosciuto l'errore e si è scusato, riconoscendo la sproporzionata rappresentanza delle donne nei media di gioco.

Sfortunatamente, tali incidenti non sono isolati. L’industria dei videogiochi è stata a lungo criticata per la sua mancanza di diversità di genere. Secondo un recente sondaggio, il 61% della forza lavoro del gaming è maschile, mentre il 79% dei protagonisti dei videogiochi sono uomini. Inoltre, le donne sono spesso escluse dai principali eventi e vetrine del settore, perpetuando ulteriormente l’ambiente dominato dagli uomini.

Allora, qual è la soluzione? Donne come lo sviluppatore di videogiochi e sostenitore della diversità Jay Justice sostengono che è fondamentale che gli uomini, che hanno beneficiato di un sistema ingiusto, assumano un ruolo attivo nella promozione dell’uguaglianza di genere. Ciò include parlare apertamente quando assistono all’esclusione di generi emarginati, sostenere la parità di retribuzione e raccomandare donne qualificate e individui non binari per opportunità. La discriminazione deve essere attivamente contrastata e smantellata, ma richiede gli sforzi collettivi dell’intero settore.

Anche le aziende devono fare di più che rilasciare dichiarazioni vaghe. SailorTabbyCat, professionista delle pubbliche relazioni e streamer di Twitch, sottolinea l'importanza di intraprendere azioni tangibili per affrontare le sfide affrontate dalle donne e dagli individui non binari, in particolare quelli provenienti da comunità emarginate. È necessario creare un ambiente accogliente e inclusivo che promuova i loro talenti e contributi.

In qualità di giornalista di videogiochi, sono stata testimone in prima persona degli ostacoli affrontati dalle donne. Sebbene alcuni colleghi uomini abbiano buone intenzioni, è necessario fare di più. Per entrare in questo spazio storicamente dominato dagli uomini è necessario fare un po’ di rumore e sfidare lo status quo. L’industria deve cercare attivamente di includere le donne nei panel, negli studi e nelle liste più importanti, dando loro il riconoscimento e le opportunità che meritano.

Promuovere l’uguaglianza di genere nel settore dei videogiochi richiede uno sforzo collettivo. È giunto il momento che l’industria riconosca il prezioso contributo apportato dalle donne e garantisca loro pari opportunità di mostrare il proprio talento. Lavoriamo insieme per costruire una comunità di gioco più inclusiva e diversificata che abbracci la creatività e le competenze di tutti gli individui, indipendentemente dal loro genere.

Domande frequenti (FAQ)

1. Perché l’uguaglianza di genere è importante nel settore dei videogiochi?

L’uguaglianza di genere è fondamentale nel settore dei videogiochi per garantire che tutti abbiano pari opportunità di lavorare e prosperare sul campo. Promuove la diversità di prospettive, idee e creatività, portando a giochi più inclusivi e rappresentativi. Permette inoltre una comunità di gioco più accogliente e diversificata, dove i giocatori di ogni provenienza si sentono visti e inclusi.

2. In che modo gli uomini possono sostenere l’uguaglianza di genere nei giochi?

Gli uomini possono sostenere l’uguaglianza di genere nei giochi denunciando l’esclusione e la sottorappresentanza, sostenendo la parità di retribuzione e opportunità e raccomandando e promuovendo attivamente donne qualificate e individui non binari. È importante riconoscere i pregiudizi sistemici e lavorare attivamente per smantellarli.

3. Quali azioni possono intraprendere le aziende per promuovere la parità di genere?

Le aziende possono intraprendere azioni tangibili per promuovere l’uguaglianza di genere creando politiche e pratiche inclusive, diversificando la propria forza lavoro e garantendo pari opportunità di avanzamento di carriera. Dovrebbero anche cercare attivamente voci diverse per panel, interviste e presentazioni e fornire un ambiente sicuro e di supporto affinché le donne e gli individui non binari possano prosperare.

4. In che modo la comunità dei giocatori può contribuire a promuovere l'uguaglianza di genere?

La comunità di gioco può contribuire a promuovere l’uguaglianza di genere sostenendo e amplificando la voce delle donne e degli individui non binari, sfidando comportamenti sessisti e misogini e creando spazi inclusivi in ​​cui tutti si sentono rispettati e apprezzati. Le comunità di gioco dovrebbero lavorare attivamente per smantellare gli stereotipi e i pregiudizi di genere esistenti all’interno della comunità.