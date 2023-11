Lo sviluppatore di Payday 3 riconosce le sfide di lancio e rivela nuovi entusiasmanti contenuti

Dopo aver affrontato un lancio turbolento, gli sviluppatori di Starbreeze stanno affrontando i problemi che hanno afflitto l'introduzione di Payday 3. Il produttore principale Andreas Häll-Penninger ha recentemente condiviso approfondimenti sull'inizio difficile del gioco e ha rassicurato i giocatori che stanno adottando misure per evitare che situazioni simili si ripetano in futuro. Il team ha scoperto un errore critico nella pipeline di aggiornamento del backend subito dopo la pubblicazione del gioco, che rappresentava un rischio significativo per i salvataggi e i progressi dei giocatori. Di conseguenza, hanno dovuto testare a fondo l'ambiente per garantire un aggiornamento senza interruzioni.

Riconoscendo la frustrazione vissuta sia dalla squadra che dai giocatori, Häll-Penninger ha espresso gratitudine per il supporto e la comprensione continui. Ha sottolineato che sono state implementate le precauzioni necessarie per garantire che i prossimi aggiornamenti non introducano più problemi di quanti ne risolvano.

Oltre ad affrontare le sfide del lancio, Starbreeze ha svelato nuovi entusiasmanti contenuti per Payday 3. Due rapine legacy di Payday 2, Cook-Off e Murky Station, saranno presto aggiunte al gioco. Sebbene Payday 3 introduca meccaniche diverse, il team ha apportato modifiche a queste rapine classiche per garantire che rimangano riconoscibili e divertenti. I giocatori possono anche aspettarsi la linea di abilità The Transporter, che include vari aggiornamenti relativi al trasporto e allo spostamento delle borse, come la capacità di trasportare due borse contemporaneamente.

L'impegno di Starbreeze nel migliorare l'esperienza di Payday va oltre gli aggiornamenti immediati. Hanno promesso modifiche al sistema delle sfide per migliorare la progressione e renderlo più intuitivo.

Sebbene Payday 3 abbia dovuto affrontare le sfide iniziali, gli sviluppatori si sono impegnati a offrire un'esperienza di gioco eccezionale. Il CEO di Starbreeze Tobias Sjögren si è scusato per i problemi del server e per la mancanza di comunicazione, affermando il proprio impegno a fare meglio per il futuro.

Nonostante le prime battute d'arresto, Payday 3 ha raccolto una base di giocatori significativa, con oltre 3.1 milioni di giocatori al 2 ottobre. È importante notare che il conteggio attuale dei giocatori su Steam potrebbe mostrare un calo rispetto a Payday 2. Tuttavia, è essenziale considerare che Payday 2 è disponibile da oltre un decennio, il che spiega il maggior numero di giocatori sulla piattaforma.

Mentre Payday 3 continua ad evolversi e ad affrontare le sfide del lancio, i fan possono aspettarsi un'esperienza di gioco migliorata e divertente per gli appassionati di rapine.

Domande frequenti

1. Cosa ha causato i problemi durante il lancio di Payday 3?

Il lancio di Payday 3 è stato rovinato da un errore critico nella pipeline di aggiornamento del backend del gioco, creando un rischio per i salvataggi e i progressi dei giocatori.

2. In che modo il team di sviluppo ha affrontato queste sfide?

Gli sviluppatori hanno provveduto a testare a fondo l'ambiente del gioco prima di rilasciare aggiornamenti per prevenire ulteriori problemi. Si impegnano a garantire che i futuri aggiornamenti non causino più problemi di quanti ne risolvano.

3. Quali nuovi contenuti possono aspettarsi i giocatori in Payday 3?

Al gioco verranno aggiunti due furti storici di Payday 2, Cook-Off e Murky Station. Gli sviluppatori hanno apportato modifiche a queste rapine per adattarle alla meccanica di Payday 3 senza comprometterne la riconoscibilità.

4. Quali miglioramenti sono stati apportati al sistema delle Sfide?

Starbreeze ha promesso modifiche al sistema delle sfide per migliorare la progressione e renderlo più intuitivo. Ulteriori dettagli su questi miglioramenti saranno rivelati a tempo debito.

5. Come risponde Starbreeze al feedback e alle critiche dei giocatori?

Il CEO di Starbreeze si è scusato per i problemi del server, la mancanza di comunicazione e il ritardo nella consegna degli aggiornamenti promessi. Il team sta lavorando attivamente per migliorare l'esperienza di gioco e garantire una migliore comunicazione con i giocatori.