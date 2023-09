Payday 3: il vero seguito dell'amato simulatore di rapina

L'attesissimo seguito del popolare simulatore di furti, Payday 3, ha recentemente concluso la sua open beta e ha lasciato i giocatori entusiasti per il rilascio completo alla fine di questo mese. Basandosi sul successo del suo predecessore, Payday 2, Payday 3 promette di offrire un'esperienza FPS multiplayer cooperativa migliorata in cui i giocatori possono impegnarsi in rapine elaborate con i loro amici.

Una delle caratteristiche più straordinarie di Payday 3 è il movimento migliorato e la meccanica delle sparatorie. I giocatori ora avranno la possibilità di eseguire manovre moderne come lo scivolamento, che può essere utile sia per il combattimento che per la furtività. Inoltre, le armi in Payday 3 sembrano più efficaci e soddisfacenti, aggiungendosi all'esperienza coinvolgente complessiva. Anche l'introduzione dell'uso di ostaggi civili come scudi di carne è un'aggiunta degna di nota, costringendo i nemici a impegnarsi in combattimenti corpo a corpo per evitare di danneggiare gli spettatori innocenti.

Tuttavia, non tutti i cambiamenti in Payday 3 sono stati accolti con lo stesso livello di entusiasmo. Il nuovo sistema di alberi delle abilità semplifica l'aspetto della costruzione trovato in Payday 2 e limita i giocatori a selezionare solo quattro vantaggi per ogni rapina. Sebbene i vantaggi disponibili siano ancora interessanti e offrano abilità uniche, questo cambiamento rimuove il senso di ruoli specializzati all'interno di una squadra, che era un aspetto centrale del genere criminale. Anche la rimozione dei Perk Deck, che fornivano vantaggi minori legati al background di un personaggio, è deludente per alcuni giocatori.

Nonostante queste critiche, Payday 3 offre opzioni e meccaniche ampliate per le corse furtive, che rappresentano un miglioramento significativo rispetto al suo predecessore. Le missioni invisibili sono ora più realizzabili fin dall'inizio e i giocatori possono intraprendere percorsi alternativi verso il successo sabotando le misure di sicurezza e disattivando i sistemi elettrici. L'aggiunta di guardie anti borseggio, esche ambientali, telecamere nascoste e intelligenza artificiale nemica potenziata migliora ulteriormente l'esperienza furtiva.

In conclusione, Payday 3 si preannuncia come un degno seguito dell'amato fantasy di rapina in banca. Con meccaniche di gioco migliorate e opzioni ampliate sia per il combattimento che per la azione furtiva, i fan della serie potranno aspettarsi un'esperienza emozionante e coinvolgente quando verrà rilasciato il gioco completo.

Fonte:

– Articolo di origine: titolo, autore, pubblicazione, data.

– Definizione di FPS multiplayer cooperativo: un genere di videogiochi che enfatizza il lavoro di squadra e la collaborazione in un ambiente sparatutto in prima persona.

– Definizione di simulatore di rapina: un genere di videogiochi che consente ai giocatori di simulare e sperimentare la pianificazione e l'esecuzione di rapine complesse.