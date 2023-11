Payday 3 affronta sfide ma traccia la rotta per un futuro luminoso

By

Payday 3, l'attesissimo sparatutto cooperativo di Starbreeze, ha avuto un inizio accidentato sin dal suo lancio. I problemi del server e la mancanza di comunicazione hanno portato a un rilascio difficile, causando delusione tra i fan. Tuttavia, nonostante questi insuccessi, Payday 3 è riuscito ad attirare ben 3.1 milioni di giocatori nelle prime settimane, in parte grazie alla sua disponibilità su Xbox Game Pass.

Nonostante l'aumento iniziale del numero di giocatori, c'è stato un calo nella popolarità di Payday 3. Sorprendentemente, attualmente sono più i giocatori che giocano su Steam a Payday 10, uscito dieci anni fa, rispetto al suo successore. Ciò solleva interrogativi sul successo a lungo termine e sulla sostenibilità di Payday 2.

Anche se il lancio di Payday 3 potrebbe non aver soddisfatto le aspettative del management, secondo Embracer Group, l'editore del gioco, è riuscito a recuperare l'investimento entro due settimane dal rilascio. Tuttavia, la società prevede che i contributi attuali di Payday 3 saranno inferiori al previsto, in gran parte a causa dell'impatto negativo del travagliato lancio del gioco sul coinvolgimento dei giocatori e sulle vendite.

Nonostante le sfide, Starbreeze rimane ottimista riguardo al futuro di Payday 3. Il CEO Tobias Sjögren ha espresso orgoglio per i risultati del team e ha sottolineato il forte interesse e le vendite iniziali generate dal gioco. Sjögren ha riconosciuto la necessità di analisi, indagini e azioni approfondite per affrontare i problemi e ripristinare la fiducia tra i giocatori.

Guardando al futuro, Payday 3 mira a offrire il massimo valore ai giocatori attraverso un modello di giochi come servizio. Il gioco è passato alla fase di servizio live, con particolare attenzione alla fornitura frequente di nuove funzionalità, contenuti e miglioramenti. A novembre, i giocatori potranno aspettarsi due nuovi colpi gratuiti, insieme a nuove animazioni, armi, skin e altri miglioramenti. Il team di sviluppo ha già iniziato a lavorare sui DLC per il prossimo anno, con piani per rilasci ancora più entusiasmanti.

Inoltre, Starbreeze ha rivelato che il team responsabile del gioco base di Payday 3 ha iniziato a lavorare su un nuovo gioco multiplayer cooperativo chiamato Project Baxter. Sebbene i dettagli siano scarsi, si dice che sarà basato su un marchio iconico e ambientato in un ambiente completamente nuovo, dimostrando l'abilità di Starbreeze nelle esperienze multiplayer cooperative e nella narrazione.

Payday 3 deve indubbiamente affrontare delle sfide, ma con un team di sviluppo impegnato e una visione chiara per il futuro del gioco, è pronto a superare questi ostacoli e fornire un'esperienza coinvolgente e gratificante per i suoi fedeli fan.

FAQ

1. Quali sono state le principali sfide affrontate da Payday 3 durante il suo lancio?

Payday 3 ha riscontrato problemi con il server e ha sofferto di una mancanza di comunicazione, portando a un rilascio deludente e a un calo del coinvolgimento dei giocatori.

2. Quanti giocatori ha attirato Payday 3 dopo il suo lancio?

Payday 3 ha attirato 3.1 milioni di giocatori nelle prime settimane, beneficiando della sua disponibilità su Xbox Game Pass.

3. Qual è la direzione futura di Payday 3?

Payday 3 mira a offrire il massimo valore ai giocatori attraverso il suo modello di giochi come servizio, fornendo aggiornamenti frequenti, nuovi contenuti e miglioramenti.

4. Payday 3 fatica a superare la popolarità del suo predecessore?

Sì, attualmente su Steam sono più i giocatori che giocano attivamente a Payday 10, uscito dieci anni fa, rispetto a Payday 2.

5. Cosa possono aspettarsi i giocatori da Payday 3 nei prossimi mesi?

Payday 3 introdurrà due nuove rapine gratuite, insieme a nuove animazioni, armi, skin e altri miglioramenti. Il team di sviluppo sta lavorando su ulteriori contenuti scaricabili per il prossimo anno.