Giorno di paga 3: Perché ora è il momento perfetto per un nuovo gioco

Il produttore principale di Payday 3, Andreas Häll Penninger, ha recentemente incontrato Dexerto per discutere del motivo per cui ora è il momento giusto per un nuovo capitolo della serie Payday. Con Payday 2 che celebra il suo decimo anniversario, ha avuto un percorso straordinario che la maggior parte dei giochi attuali può solo sognare. Tuttavia, Penninger ritiene che i tempi siano maturi per un nuovo gioco.

Penninger descrive Payday 3 come un "progetto appassionato" per i suoi sviluppatori, molti dei quali hanno lavorato ai giochi precedenti della serie. Anche se c'è ancora amore per Payday 2, il team di sviluppo sentiva di essere bloccato in un tapis roulant di contenuti e voleva creare qualcosa di fresco ed emozionante per i propri fan.

Uno dei fattori trainanti dietro la decisione di creare Payday 3 è stata la disponibilità di nuove tecnologie, in particolare l'Unreal Engine 4. Il team ha visto un'opportunità per evolvere e perfezionare il franchise, sfruttando le capacità offerte da questo motore. Inizialmente sviluppato in Unreal Engine 4, è previsto anche l'aggiornamento a Unreal Engine 5 dopo il lancio del gioco.

Inoltre, l'hardware utilizzato dai giocatori ha fatto molta strada dall'uscita di Payday 2 nel 2013. Questo progresso tecnologico consente a Starbreeze Studios di offrire le funzionalità e le esperienze che i fan hanno richiesto ma che non è stato possibile realizzare in Payday 2.

Penninger nota inoltre che c'è un vuoto nel genere delle rapine, con pochi giochi che offrono esperienze simili a Payday. Sebbene giochi come Grand Theft Auto Online forniscano un diverso tipo di esperienza, c'è ancora spazio per un gioco dedicato alle rapine come Payday 3.

Nel complesso, la passione e l'amore per la serie Payday tra i suoi sviluppatori, combinati con i progressi tecnologici e la domanda del mercato per un gioco di rapina, rendono ora il momento perfetto per Payday 3. I fan possono aspettarsi un'esperienza evoluta e raffinata che costruisce sul successo dei suoi predecessori.

