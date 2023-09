Deep Silver e Starbreeze Studios rilasciano nuovi trailer e screenshot per PAYDAY 3 e presentano Pearl e Joy

Deep Silver e Starbreeze Studios hanno svelato un nuovo trailer e screenshot di PAYDAY 3, che mostrano due nuovi personaggi giocabili, Pearl e Joy. Questi personaggi si uniscono alla banda di criminali originale, Dallas, Hoxton, Wolf e Chains, portando il numero totale di rapinatori a sei al momento del lancio del gioco.

Pearl, un'esperta truffatrice e infiltrata, è abile nel gestire truffe e nel destreggiarsi nell'alta società. È meticolosa nella pianificazione e sempre pronta ad ogni situazione, ricorrendo anche all'uso delle proprie armi quando necessario. Joy, d'altra parte, è un geniale hacker ed esperto di sicurezza che aggiunge all'equipaggio una combinazione unica di forza e sotterfugio. Con il suo disprezzo per la legge e il suo contorto senso dell'umorismo, Joy è un jolly imprevedibile durante ogni rapina.

Oltre all'introduzione di questi nuovi personaggi, gli sviluppatori hanno anche rivelato la roadmap dei contenuti post-lancio per PAYDAY 3. Il piano include quattro pacchetti di contenuti scaricabili, vale a dire "Syntax Error", "Boys in Blue", "The Land of the Free” e “Fear and Greed”, in uscita nei prossimi mesi. Questi pacchetti introdurranno nuovi contenuti come eventi stagionali, personaggi giocabili, nemici, armi, aggiornamenti di Unreal Engine 5, cosmetici, miglioramenti della qualità della vita e nuove funzionalità.

PAYDAY 3 uscirà il 21 settembre per PlayStation 5, Xbox Series e PC tramite Steam ed Epic Games Store. Sarà disponibile anche tramite Xbox Game Pass.

