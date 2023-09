Partecipa alla seconda beta chiusa di PAYDAY 2 su Xbox Series X|S

By

La seconda beta chiusa di PAYDAY 3 è ora aperta a tutti gli Xbox Insider su Xbox Series X|S. Da ora fino a lunedì 11 settembre alle 1:00 PT, i giocatori possono partecipare alla beta e contribuire allo stress test dei server.

Gli sviluppatori di Starbreeze Studio stanno cercando di raccogliere preziosi feedback e sottoporre a stress test i propri server durante questa fase beta. Hanno suggerito orari specifici in cui i giocatori possono incontrarsi e giocare:

– Venerdì 8 settembre alle 4:00 PT

– Domenica 10 settembre alle 9:00 PT

PAYDAY 3 riporta i giocatori nella vita del crimine come membri della famigerata Payday Gang. Anni dopo la fine del loro regno di terrore, l'equipaggio è costretto a lasciare la pensione per affrontare una nuova minaccia.

È importante notare che questa beta chiusa fa parte del processo di sviluppo del gioco e potrebbe presentare alcuni problemi. Il gioco potrebbe essere instabile e potrebbe bloccarsi, poiché gli sviluppatori stanno testando le capacità della loro infrastruttura. I giocatori potrebbero anche riscontrare tempi di matchmaking lenti o disconnessioni. Inoltre, i progressi nella beta non verranno salvati o trasferiti al gioco finale.

Per partecipare alla beta chiusa, gli utenti Xbox Series X|S devono accedere sulla propria console e avviare l'app Xbox Insider Hub. Da lì, possono andare su Anteprime e selezionare PAYDAY 3 – Beta per iscriversi. Lo spazio limitato è disponibile in base all'ordine di arrivo, quindi i giocatori sono incoraggiati a iscriversi il prima possibile.

Se i giocatori riscontrano problemi durante la beta, possono segnalarli tramite la funzione "Segnala un problema" sul proprio controller Xbox. Questo feedback aiuterà gli sviluppatori a migliorare il gioco e a risolvere eventuali problemi.

Per ulteriori informazioni sulla beta, i giocatori possono visitare il sito web di PAYDAY 3. Possono anche seguire l'account Twitter di Xbox Insider e controllare il subreddit di Xbox Insider per aggiornamenti e annunci.

Fonte:

– Sito web di PAYDAY 3 (https://www.paydaythegame.com/payday3/beta/)