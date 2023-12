Inizia il test del nuovo sistema TAPP per i pagamenti delle tariffe Tap-and-Go su PATH

Un nuovo sistema di pagamento delle tariffe chiamato TAPP (Total Access PATH Payment) sarà testato in due stazioni, offrendo ai passeggeri la comodità dei pagamenti tap-and-go utilizzando carte di debito o di credito dotate di chip o portafogli digitali. Il programma pilota inizierà martedì alle 10, con cinque tornelli a Journal Square a Jersey City e 33rd Street a Manhattan. In particolare, questo nuovo sistema finirà per sostituire le attuali carte SmartLink e le MetroCard pay-per-ride utilizzate dai ciclisti PATH.

Il sistema TAPP mira a fornire un servizio più veloce, più accessibile e più conveniente per i pendolari. Eliminando la necessità per i passeggeri di ricaricare le carte, il sistema farà risparmiare tempo prezioso durante le ore di punta e semplificherà il processo di imbarco sia per gli utenti abituali che per i visitatori del sistema PATH.

Secondo il portavoce della PATH Seth Stein, l'implementazione del sistema TAPP avverrà gradualmente nell'arco di 12-18 mesi. Durante questo periodo di introduzione graduale, le apparecchiature SmartLink e MetroCard esistenti rimarranno operative per garantire una transizione agevole per i passeggeri.

Il presidente dell'Autorità Portuale Kevin O'Toole ha espresso l'impegno dell'organizzazione nel migliorare l'esperienza di viaggio dei clienti. "I nostri clienti hanno chiesto un sistema di pagamento delle tariffe tap-and-go e il progetto pilota di PATH di questa nuova tecnologia aiuta a creare un'esperienza fluida che apre opzioni di viaggio a più passeggeri", ha affermato O'Toole.

Anche Clarelle DeGraffe, direttore generale e direttore di PATH, ha sottolineato i vantaggi del sistema TAPP, affermando che renderà il pagamento del biglietto più rapido e conveniente. Il direttore della Regional Plan Association del New Jersey, Zoe Baldwin, ha elogiato gli sforzi dell'Autorità Portuale e ha sottolineato l'aspetto del risparmio di tempo del sistema, sottolineando che eviterà situazioni imbarazzanti di incidenti con basso saldo durante le ore di punta.

Con l’inizio dei test del sistema TAPP, i passeggeri PATH possono guardare avanti verso un futuro di pagamenti tariffari “tap-and-go”, offrendo un’esperienza di viaggio più fluida e conveniente. L’Autorità Portuale mira a rendere l’implementazione a livello di sistema di TAPP una realtà nei prossimi mesi, offrendo una soluzione di pagamento modernizzata per i passeggeri PATH.