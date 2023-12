L'FBI indaga sulla minaccia sul volo da Orlando al Rhode Island

By

L'FBI sta attualmente indagando su una segnalazione di minaccia su un volo proveniente da Orlando, che è stato costretto a effettuare un atterraggio di emergenza a Jacksonville. L'incidente è avvenuto su un volo Breeze Airways 717, in rotta verso l'aeroporto internazionale TF Green di Rhode Island. L'atterraggio d'emergenza è stato provocato da un disturbo dei passeggeri a bordo.

Secondo Breeze Airways, il disturbo è iniziato come una discussione tra due passeggeri ma si è rapidamente intensificato, portando a quella che è stata percepita come una minaccia alla sicurezza. La compagnia aerea ha sottolineato che la sicurezza dei propri passeggeri è la loro massima priorità e prende sul serio qualsiasi tipo di minaccia. Stanno collaborando pienamente con le forze dell’ordine nelle indagini in corso sull’incidente.

Inizialmente, al momento dell'atterraggio a Jacksonville, l'FBI dichiarò che non vi era alcuna indicazione di una minaccia legittima. Tuttavia, ora stanno lavorando attivamente con i loro partner per garantire la sicurezza di tutti i passeggeri coinvolti. La natura esatta della minaccia o i dettagli specifici del disturbo non sono stati resi noti.

Ai passeggeri del volo dirottato viene fornita sistemazione per la notte e Breeze Airways ha organizzato un volo per Providence la mattina seguente. La compagnia aerea si impegna a garantire il viaggio regolare dei propri passeggeri verso la destinazione prevista.

Trattandosi di un'indagine in corso, è probabile che maggiori dettagli emergeranno nei prossimi giorni.