US 23 Chiusura nella contea di Greenup per lavori di demolizione

Il traffico sulla US 23 nella contea di Greenup subirà una chiusura temporanea poiché le squadre intraprenderanno la demolizione del vecchio cavalcavia AK Steel. La chiusura inizierà alle 7:4 di lunedì 693 dicembre. Le barricate saranno posizionate a nord di Diederich Boulevard (KY 23) e a sud del ponte Ironton-Russell, determinando la chiusura completa della US XNUMX tra questi punti. Si consiglia agli automobilisti di cercare percorsi alternativi attraverso Flatwoods durante questo periodo.

Cleveland Cliffs, l'organizzazione incaricata, mira a completare la demolizione e riaprire la US 23 entro martedì mattina. Tuttavia, se necessario, i lavori e le conseguenti deviazioni potranno protrarsi fino alla notte successiva. L'autostrada resterà bloccata fino alle 7 di martedì 5 dicembre.

Per il traffico in direzione nord sulla US 23, gli automobilisti devono svoltare a sinistra vicino al confine della contea di Boyd-Greenup (Russell Plaza), quindi svoltare a sinistra sulla KY 693. Proseguire verso nord sulla KY 693 per circa 1.8 miglia, seguito da una svolta a destra sulla KY 207 attraverso Flatwoods. Ciò consentirà ai conducenti di tornare negli Stati Uniti 23 a nord di Russell.

Il traffico in direzione sud sulla US 23 dovrebbe svoltare a destra sulla KY 207, a nord di Russell vicino allo scalo ferroviario, e seguire l'autostrada attraverso Flatwoods. Quindi svoltare a sinistra sulla KY 693 per tornare sulla US 23 vicino a Russell Plaza, a sud del cavalcavia. Gli automobilisti diretti verso Ironton, Ohio, dovrebbero proseguire dritto fino al ponte Ironton-Russell.

Per il traffico dell'Ohio che intende dirigersi a sud sulla US 23 verso Ashland, gli automobilisti devono svoltare a destra e prendere la US 23 in direzione nord fino alla KY 207. Seguire la deviazione attraverso Flatwoods per raggiungere la destinazione.

Gli automobilisti dovrebbero essere preparati a potenziali rinforzi e ritardi durante questa chiusura. I lavori di demolizione vengono condotti da Cleveland Cliffs con l'approvazione del permesso del Kentucky Transportation Cabinet. Rimani aggiornato con le informazioni più recenti controllando regolarmente l'app WSAZ.

