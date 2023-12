La polemica circonda la statua di Marilyn Monroe a Palm Springs

A Palm Springs si è acceso un acceso dibattito sul destino dell'iconica statua di Marilyn Monroe. Dal suo ritorno in città nel giugno del 2021, la scultura alta 26 piedi è diventata un argomento controverso tra residenti e imprenditori.

Mentre alcuni individui hanno celebrato la presenza della statua, altri sostengono che oggettivizzi un'icona e promuova la misoginia. Ci sono state proteste e sono state intentate azioni legali nel tentativo di rimuovere la statua dalla sua posizione in centro.

Originariamente, il piano prevedeva che Marilyn rimanesse nella sua posizione attuale fino al 2024. Tuttavia, il Consiglio comunale di Palm Springs ha tenuto oggi una riunione speciale per determinare se la statua dovesse diventare un provvedimento elettorale in una futura elezione.

Durante l'incontro sono stati espressi diversi punti di vista. Un proprietario di una proprietà ha sostenuto con passione la necessità di mantenere Marilyn nella sua posizione attuale a tempo indeterminato. Molti imprenditori locali hanno apprezzato la popolarità e il significato culturale che la statua porta alla città.

Dall'altro lato del dibattito, alcuni residenti sostengono che la statua sia inappropriata per Palm Springs, soprattutto alla luce dell'attenzione della nazione nella lotta alla violenza sessuale contro le donne. Ritengono che la statua dovrebbe essere rimossa e sostituita con un monumento più rappresentativo.

Alla fine, il Consiglio comunale di Palm Springs ha votato per modificare il piano specifico di Palm Springs e mantenere permanentemente la statua "Forever Marilyn" nella sua posizione attuale. I sostenitori della decisione sostengono che la statua è in linea con il carattere unico della città e funge da simbolo del suo ricco patrimonio culturale.

Mentre la controversia infuria, Palm Springs rimane una città divisa sulla presenza di questa iconica statua. Mentre alcuni lo vedono come un'opera d'arte preziosa, altri lo vedono come una testimonianza di valori obsoleti. Solo il tempo dirà come si svilupperà questa controversa questione in futuro.