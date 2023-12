La controversa statua di Marilyn Monroe rimarrà a Palm Springs

Riepilogo: Nonostante le controversie in corso, il Consiglio comunale di Palm Springs ha votato per mantenere permanentemente la controversa statua di Marilyn Monroe nella sua posizione attuale. La decisione è arrivata dopo mesi di proteste e battaglie legali tra coloro che celebravano il ritorno della scultura alta 26 piedi e altri che la consideravano un'oggettivazione di un'icona. Mentre alcuni residenti e imprenditori hanno elogiato la statua per il suo significato culturale e il contributo alla popolarità della città, altri hanno sostenuto che fosse fuori posto e perpetuasse la misoginia.

Dopo che la statua di Marilyn Monroe è arrivata a Palm Springs nel giugno 2021, è diventata immediatamente argomento di un acceso dibattito. Mentre alcuni imprenditori e residenti erano entusiasti del suo ritorno, altri si opposero con veemenza alla sua presenza, sostenendo che oggettivasse la figura iconica. Questi diversi punti di vista hanno portato a sforzi continui da parte di vari gruppi per rimuovere la statua dal centro della città, con conseguente avvio di azioni legali.

Inizialmente, il piano prevedeva che Marilyn rimanesse nella sua posizione attuale fino al 2024. Tuttavia, in una riunione appositamente convocata, il Consiglio comunale di Palm Springs ha discusso se rendere la statua una futura misura elettorale. Un proprietario di una proprietà ha sostenuto con passione che il consiglio votasse a favore del mantenimento permanente di Marilyn nella sua posizione attuale.

La statua ha avuto un impatto significativo sulla città sin dalla sua prima apparizione nel 2012, con molti imprenditori locali che ne hanno elogiato il contributo alla popolarità della città. I sostenitori sostenevano che Marilyn si allineasse perfettamente con l'identità culturale di Palm Springs, rappresentando l'uguaglianza, Hollywood e il modernismo.

D’altro canto, i detrattori hanno citato le preoccupazioni riguardanti la rappresentanza delle donne e la violenza sessuale, soprattutto in un momento in cui la nazione era impegnata ad affrontare tali questioni. Residenti come Liz Armstrong hanno espresso il loro malcontento, definendo la statua un simbolo di misoginia che non aveva posto nella posizione centrale di Palm Springs.

Nonostante le polemiche, il Consiglio comunale di Palm Springs alla fine ha votato per modificare il piano specifico di Palm Springs e mantenere permanentemente la statua nella sua posizione attuale. La decisione comporta lo sgombero di una porzione di Museum Way per accogliere la presenza della scultura.

Mentre alcuni continuano a criticare la decisione, molti visitatori e gente del posto apprezzano la statua per la sua rilevanza culturale e la capacità di distinguere Palm Springs come destinazione unica. Keith Patterson, un visitatore dall'Oregon, ha elogiato l'allineamento della statua con l'estetica e l'identità complessiva della città.

Alla fine, la statua di Marilyn Monroe rimarrà, fungendo da punto di fascino e contesa tra residenti e visitatori di Palm Springs.