Amazon offre la Smart Keyboard Apple per iPad da 10.2 pollici a un prezzo imbattibile

Amazon offre attualmente uno sconto notevole sulla Smart Keyboard di Apple per l'iPad da 10.2 pollici, rendendola più conveniente che mai. L'accessorio, solitamente al prezzo di $ 159, è ora disponibile per soli $ 79 con spedizione gratuita. Questa offerta offre uno sconto enorme del 50% ed è addirittura $ 1 in meno rispetto al prezzo più basso precedente durante le festività natalizie dello scorso anno. Inoltre costa $ 37 in meno rispetto alla precedente offerta di agosto. Si tratta di un'eccellente opportunità per chiunque abbia intenzione di regalare un iPad da 10.2 pollici a dicembre, poiché ora può acquistare questo accessorio essenziale a un prezzo notevolmente ridotto.

La Smart Keyboard di Apple è progettata specificamente per trasformare l'iPad da 10.2 pollici in una comoda workstation fornendo un'esperienza di digitazione fisica. Questa tastiera in stile folio si collega perfettamente al tablet tramite lo Smart Connector di Apple, eliminando il fastidio di utilizzare il Bluetooth o caricare l'accessorio. Leggendo la nostra recensione pratica della versione iPad Pro, i clienti possono comprendere meglio le sue caratteristiche e capacità.

Per coloro che cercano principalmente protezione per il proprio iPad da 10.2 pollici e non necessitano della funzionalità della tastiera, sono in vendita anche le Smart Cover ufficiali di Apple. Disponibili in vari colori, queste cover si attaccano magneticamente al retro dell'iPad, proteggendo lo schermo dai graffi quando non vengono utilizzate. Inoltre, possono essere piegati per fungere da pratico supporto.

Domande frequenti (FAQ)

Qual è lo sconto sulla Smart Keyboard di Apple per l'iPad da 10.2 pollici su Amazon?

Lo sconto attuale sulla Smart Keyboard di Apple per l'iPad da 10.2 pollici su Amazon è del 50%, portando il suo prezzo a 79 dollari dai soliti 159 dollari.

Lo sconto per la Smart Keyboard è il prezzo più basso di sempre?

Sì, l'offerta attuale su Amazon è il prezzo più basso di sempre per la Smart Keyboard, battendo addirittura di 1 dollaro il prezzo più basso precedente durante le festività natalizie dello scorso anno.

Quali altri accessori sono in vendita per l'iPad da 10.2 pollici?

Oltre alla Smart Keyboard sono disponibili a prezzo ridotto anche le Smart Cover ufficiali di Apple per l'iPad da 10.2 pollici. Queste coperture forniscono protezione per l'iPad e possono essere utilizzate come supporto.