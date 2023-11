Nuovo focus su sequel e licenziamenti: la strategia del gruppo Digital Bros cambia in risposta ai cambiamenti del mercato dei videogiochi

Digital Bros Group, proprietario del famoso editore 505 Games, noto per titoli come Control: Ultimate Edition e Death Stranding PC, sta implementando un cambiamento significativo nella sua strategia. La società ha annunciato l'intenzione di licenziare il 30% della sua forza lavoro globale e di dare priorità allo sviluppo di sequel e nuove versioni di giochi affermati. Questa decisione arriva in risposta alle preferenze in evoluzione del mercato dei videogiochi, che secondo Digital Bros è diventato più selettivo e propenso verso le proprietà intellettuali (IP) familiari.

In un comunicato stampa ufficiale, Digital Bros ha spiegato che i consumatori gravitano sempre più verso giochi consolidati, scegliendo di interagire con questi titoli per periodi prolungati. Questo cambiamento nel comportamento dei consumatori ha portato l’azienda ad adattare il proprio approccio per rimanere competitiva nel settore. Concentrandosi sui sequel e sulle IP di successo esistenti, Digital Bros mira ad affrontare le mutevoli dinamiche del mercato e allocare risorse verso progetti di comprovato appeal.

Sebbene non sia raro che le aziende diano la priorità a sequel e remake a causa del rischio percepito inferiore, è sorprendente vedere questa strategia spostarsi dal proprietario di 505 Games. 505 Games è stata acclamata per aver pubblicato una vasta gamma di giochi, tra cui Ghostrunner, Brothers: A Tale of Two Sons, Bloodstain: Ritual of the Night e Abzu, tra gli altri. Questi titoli sono noti per la loro innovazione e originalità, che contrasta con l'enfasi sui franchise consolidati presente nella nuova strategia.

La decisione di attuare i licenziamenti deriva da uno sforzo per allineare la forza lavoro di Digital Bros con il suo obiettivo rivisto. Razionalizzando le operazioni e riducendo il personale, l'azienda mira ad allocare le risorse in modo più efficiente e posizionarsi per il successo futuro. Tuttavia, l'impatto specifico su 505 Games rimane poco chiaro, poiché Digital Bros non ha fornito dettagli specifici su come i licenziamenti influenzeranno la sua controllata.

Nonostante il cambiamento strategico, Digital Bros ha sottolineato che i nuovi progetti non sono stati completamente abbandonati. La società riconosce l’importanza di trovare un equilibrio tra sequel e nuove produzioni a budget più ampio per mantenere un portfolio diversificato.

Nel complesso, il panorama dell'industria dei videogiochi continua ad evolversi, con i giocatori che dimostrano una preferenza per i franchise familiari. La decisione di Digital Bros di dare priorità ai sequel e di licenziare una parte significativa della sua forza lavoro riflette l'impegno dell'azienda ad adattarsi a queste mutevoli dinamiche di mercato, puntando al successo a lungo termine.

FAQ

1. Perché il Gruppo Digital Bros licenzia i dipendenti?

Il Gruppo Digital Bros sta licenziando dipendenti in risposta all'evoluzione del mercato dei videogiochi, che è diventato più selettivo in termini di nuovi giochi. L’azienda ritiene che i consumatori stiano sempre più ricorrendo a proprietà intellettuali (IP) consolidate e giocando a questi giochi per periodi più lunghi. Di conseguenza, Digital Bros ha deciso di adattare la propria strategia per concentrarsi sui sequel e sulle nuove versioni di giochi già affermati e di successo, rendendo necessaria una ristrutturazione della propria forza lavoro.

2. Che impatto avranno i licenziamenti su 505 Games?

Sebbene Digital Bros Group non abbia fornito dettagli specifici su come i licenziamenti influenzeranno la sua controllata 505 Games, si prevede che la riduzione della forza lavoro influenzerà anche l'editore. Tuttavia, la portata dell’impatto su 505 Games rimane al momento incerta.

3. Il Gruppo Digital Bros abbandonerà completamente i nuovi progetti?

No, Digital Bros Group ha dichiarato che i nuovi progetti non sono stati del tutto abbandonati. Anche se il focus dell'azienda sarà principalmente sui sequel e sui giochi consolidati, riconosce l'importanza di trovare un equilibrio e continuerà a intraprendere nuove produzioni con budget più grandi insieme ai suoi sforzi con i sequel.