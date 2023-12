Alla scoperta della magia della torta triste

Riepilogo: La torta triste, una ricetta vecchio stile che ha avuto origine nel ricettario del Lubbock Women's Club del 1983, è diventata una sensazione nel mondo dei dolci. I suoi ingredienti semplici e le facili istruzioni lo rendono uno dei preferiti tra i panettieri casalinghi. Aggiungendo le tue modifiche e sostituzioni, puoi creare una variazione unica di questo classico dolcetto.

Liberare il panettiere che è in me con Sad Cake

Quando mi sono imbattuto per la prima volta in una ricetta intrigante chiamata “Sad Cake”, sono stato immediatamente attratto dal suo fascino vintage. Non ho potuto resistere a provarlo, soprattutto dopo aver appreso che era diventata la ricetta di dessert più popolare del 2023 su Simply Recipes.

Originariamente chiamata "Sad, Sad Cake", questa delizia retrò richiede solo pochi ingredienti di base: Bisquick, uova e zucchero di canna. Mescolandoli insieme e cuocendo la pastella si ottiene una torta che si alza e poi si abbassa, rivelando una superficie meravigliosamente screpolata.

Essendo cresciuto con Bisquick nella mia cucina, ero entusiasta di vederlo come l'ingrediente principale. La sua comodità e nostalgia mi hanno fatto apprezzare ancora di più questa ricetta. Con farina, burro, sale, zucchero e lievito già combinati, Bisquick ti risparmia la fatica di raggiungere ciascun ingrediente separatamente.

Anche se non amo particolarmente il cocco, ho deciso di seguire il suggerimento del Senior Editor Sara Bir di aggiungere cocco grattugiato alla ricetta. Con mia sorpresa, il cocco ha apportato uno strato extra di sapore e consistenza che ha apprezzato anche gli scettici del cocco convertiti in casa. Il risultato è stato una torta leggermente caramellata con deliziosi pezzetti di cocco, che ricorda una bionda.

Dopo aver preparato questa torta più volte, ho scoperto che la Sad Cake è una tela per la creatività. Ecco alcuni suggerimenti e trucchi che ho trovato utili:

1. Niente Bisquick? Nessun problema. Crea il tuo sostituto combinando una tazza di farina multiuso, un cucchiaio di olio vegetale, 1 cucchiaino e 1/2 di bicarbonato di sodio e 1/4 cucchiaino di sale kosher per ogni tazza di Bisquick necessaria.

2. Scalare la ricetta è semplice. Se non hai bisogno di una grande quantità, dimezza gli ingredienti e cuocili invece in una padella da 8×8 pollici. Tieni d'occhio la torta e inizia a controllare la cottura intorno al limite dei 25 minuti.

3. Sperimenta diverse aggiunte. Il cioccolato fondente tritato conferisce un sapore simile alle barrette di cioccolato Mounds. Puoi anche sostituire il cocco grattugiato zuccherato con quello non zuccherato o aggiungere la frutta secca per un tocco delizioso. Non esitate ad aggiungere un cucchiaino di cannella in polvere o cardamomo per un sapore speziato, o una spruzzata di estratto di vaniglia per un tocco aromatico in più.

La versatilità e il fascino nostalgico di Sad Cake lo rendono una deliziosa opzione come dessert. Con i suoi ingredienti semplici e le infinite possibilità, questa delizia retrò soddisferà sicuramente ogni voglia di dolci.