I Game Awards portano i riflettori sulle preoccupazioni di SAG-AFTRA

I membri del SAG-AFTRA e i Game Workers di SoCal stanno utilizzando la piattaforma dei Game Awards di quest'anno per aumentare la consapevolezza sui principali problemi che deve affrontare la divisione dei media interattivi della gilda. Anche se al momento non stanno picchettando o scioperando, uno sciopero rimane una possibilità poiché le trattative per un nuovo contratto con i produttori di videogiochi sono in fase di stallo. Le tre questioni principali su cui si concentra SAG-AFTRA sono gli aumenti salariali, le esigenze di sicurezza per gli artisti del movimento e le protezioni etiche dell’IA.

Per quanto riguarda l’intelligenza artificiale, il SAG-AFTRA non chiede un divieto totale, ma piuttosto trasparenza, adeguato consenso informato ed equo compenso quando l’intelligenza artificiale viene utilizzata per creare spettacoli che non sono stati effettivamente eseguiti da attori umani. Questa richiesta è considerata ragionevole e collaborativa, con l'intento di prevenire lo sfruttamento degli artisti professionisti pur abbracciando i progressi tecnologici.

La questione dell’intelligenza artificiale non si limita ai doppiatori dei videogiochi ma ha implicazioni per l’intero settore. Tuttavia, i doppiatori sono l’unica professione nel settore dei videogiochi attualmente sindacalizzata, il che rende più facile per loro sostenere collettivamente strutture a vantaggio dell’intera forza lavoro.

Oltre alle loro preoccupazioni sull’intelligenza artificiale, SAG-AFTRA è anche solidale con gli sviluppatori di giochi che hanno vissuto un “anno incredibilmente devastante” segnato da licenziamenti e segnalazioni di luoghi di lavoro tossici. Sia gli attori che gli sviluppatori condividono un obiettivo comune di benessere e sostenibilità nel loro lavoro.

Mentre i Game Awards celebrano i successi del settore, SAG-AFTRA sottolinea l’importanza di discutere e affrontare questi bisogni fondamentali per garantire che le persone dietro i giochi siano adeguatamente protette. Quando gli esseri umani prosperano nel settore, ciò porta alla creazione di giochi più fantastici per il divertimento di tutti.

Mentre le negoziazioni restano in corso, SAG-AFTRA vede i Game Awards come un'opportunità per attirare l'attenzione su queste questioni cruciali e per difendere i diritti di coloro che contribuiscono con il loro talento e impegno all'industria dei giochi.