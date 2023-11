Il tuo nuovo articolo nuovissimo: giochi da tavolo unici da provare

Cerchi un gioco da tavolo unico da giocare con i tuoi amici? Non guardare oltre! Abbiamo compilato un elenco di giochi da tavolo meno conosciuti, ma incredibilmente divertenti, che sicuramente offriranno ore di intrattenimento. Dai giochi di carte competitivi ai giochi di ruolo indipendenti, ce n'è per tutti i gusti.

Boba Maestro

In Boba Master, i giocatori competono per creare una bevanda a base di tè con le bolle prima di tutti gli altri. Ma non è così semplice come sembra. Gli strumenti sono scarsi e i giocatori possono completare le azioni solo prendendo carte da altri giocatori o per fortuna. Il gioco è frenetico e pieno di sorprese, il che lo rende un fantastico gioco di società per tutte le età.

Frenesia aliena

Alien Frenzy è un gioco di carte competitivo in cui vince l'ultima persona a morire. I giocatori devono prepararsi per un'invasione aliena giocando le carte dal mazzo delle scorte. Una volta apparsa la carta UFO, inizia la fase di invasione. I giocatori pescano dal mazzo dell'invasione, sperando di abbinare le carte aliene con le loro carte personaggio per attivare abilità speciali. Il gioco termina quando tutte le carte personaggio vengono eliminate. Alien Frenzy è intenso e strategico e tiene i giocatori sulle spine fino alla fine.

senza re

Se ti piacciono i giochi di strategia e influenza, Kingless è la scelta perfetta. I giocatori combattono per ottenere la massima influenza ed essere incoronati Re dei Nani. Ad ogni turno, i giocatori possono giocare carte Nano, Oggetto o Evento per eseguire azioni che li aiutano ad acquisire influenza. Il gioco termina quando un giocatore ha sei o più carte nella propria area di gioco o quando il mazzo di pesca finisce. Kingless è un gioco di ingegno e tattica, in cui ogni decisione conta.

Scatoline

Per coloro che amano i giochi di ruolo da tavolo, Little Boxes offre quattro diversi scenari di gioco di ruolo autonomi. Ogni scatola ha la sua storia e il suo genere unici, rendendola un'ottima scelta sia per i giocatori di giochi di ruolo nuovi che per quelli esperti. Che tu voglia diventare un commerciante itinerante, costruire una comunità, esplorare una stazione spaziale abbandonata o vivere una vita soprannaturale, Little Boxes ha uno scenario per te.

Questi giochi da tavolo offrono un'alternativa fresca ed entusiasmante ai soliti titoli tradizionali. Con meccaniche uniche, temi coinvolgenti e rigiocabilità, questi giochi sono assolutamente da provare per ogni appassionato di giochi da tavolo.

FAQ

D: Posso giocare a questi giochi con un gruppo numeroso?

R: Sì, la maggior parte di questi giochi può ospitare più giocatori, da due a dieci giocatori, a seconda del gioco.

D: Dove posso acquistare questi giochi?

R: Alcuni di questi giochi sono disponibili per l'acquisto sui siti Web degli sviluppatori, mentre altri potrebbero essere disponibili tramite Kickstarter. Controllare i collegamenti forniti per ulteriori informazioni.

D: Quanto tempo occorre per giocare a questi giochi?

R: Il tempo di gioco varia per ogni gioco, da 15 minuti a diverse ore. Fare riferimento alle descrizioni per i tempi di riproduzione stimati.

D: Questi giochi sono adatti ai bambini?

R: Dipende dal gioco. Alcuni giochi possono avere meccaniche o temi complessi più adatti ai giocatori più anziani. Controlla sempre le raccomandazioni sull'età prima di giocare con i bambini.

Fonte:

– Giochi di Quokka: quokkagames.com

– Frenesia aliena: alienfrenzygame.com

– Senza re: two19.co