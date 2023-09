I giorni della Terra si stanno allungando, secondo un nuovo studio

By

Un recente studio ha scoperto che le giornate terrestri si stanno gradualmente allungando a causa dei cambiamenti nella distanza tra la Terra e la Luna. Questo fenomeno è stato osservato circa 1.4 miliardi di anni fa, quando una giornata sulla Terra durava poco più di 18 ore. La maggiore vicinanza della Luna alla Terra durante quel periodo influenzò il comportamento di rotazione della Terra. Mentre la luna si allontana, la rotazione della Terra rallenta, in modo simile a un pattinatore che rallenta mentre allunga le braccia.

Per comprendere e descrivere questo fenomeno, i ricercatori hanno sviluppato una tecnica statistica chiamata astrocronologia, che collega le teorie astronomiche e le scoperte geologiche. Questo metodo consente di comprendere meglio l’antica geologia della Terra, l’evoluzione del sistema solare e le transizioni climatiche catturate nelle formazioni rocciose. Aiuta a studiare rocce vecchie di miliardi di anni, paragonabili a come vengono studiati i processi geologici moderni.

Lo studio approfondisce anche i cicli di Milankovitch, che sono variazioni nel movimento della Terra causate dall'attrazione gravitazionale di corpi celesti come i pianeti e la luna. Questi cicli influenzano la distribuzione della luce solare sulla Terra e, di conseguenza, i modelli climatici. Tuttavia, la comprensione dei cambiamenti a lungo termine pone delle sfide a causa del concetto di caos del sistema solare e della conoscenza limitata della storia della Luna.

I ricercatori hanno utilizzato un nuovo metodo chiamato TimeOptMCMC per tracciare accuratamente i movimenti dei pianeti miliardi di anni fa per determinare i loro effetti sulla Terra e sui suoi cicli di Milankovitch. Questo metodo combina approcci statistici, teorie astronomiche, approfondimenti geologici e inversione bayesiana. Ha consentito valutazioni affidabili della direzione dell’asse di rotazione della Terra, della forma orbitale, della durata del giorno e del divario tra la Terra e la Luna.

L'obiettivo dello studio è espandere la ricerca a diversi intervalli di tempo geologico e comprendere meglio la storia e il comportamento della Terra. Studiando le registrazioni delle rocce e decodificando i cicli di Milankovitch, gli scienziati ottengono informazioni sul sistema solare primordiale e sul ritmo preservato nelle rocce e nella storia della vita.

– Astrocronologia: una tecnica statistica che combina teorie astronomiche e scoperte geologiche per comprendere il passato geologico della Terra.

– Cicli di Milankovitch: variazioni nel movimento della Terra causate dall'attrazione gravitazionale dei corpi celesti, con conseguenti cambiamenti nei modelli climatici.

– Caos del sistema solare: la suscettibilità del sistema solare, con le sue varie componenti, a piccole variazioni iniziali che possono portare ad alterazioni significative milioni di anni dopo.

– TimeOptMCMC: un metodo statistico che combina approcci geologici e astronomici per studiare l'antica geologia della Terra e le transizioni climatiche.

– Inversione bayesiana: un metodo utilizzato per stimare l’incertezza nei modelli scientifici incorporando conoscenze pregresse e dati osservati.