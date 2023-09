Riconsiderare l'obiettivo dei 10,000 passi: nuova ricerca sul conteggio dei passi e sulla salute

Un anno fa, lo sportello Well+Being del Washington Post ha iniziato la sua missione di fornire consigli su base scientifica per una salute ottimale. Con particolare attenzione alla cura del corpo, della mente e delle relazioni, la scrivania ha mirato a consentire ai lettori di fare scelte informate sulla propria salute. Per celebrare questo traguardo, è stata curata una selezione dei loro migliori consigli per vivere bene ogni giorno.

Uno di questi consigli mette in discussione l’idea che 10,000 passi al giorno siano lo standard d’oro per l’attività fisica. Gretchen Reynolds, editorialista di "Your Move", suggerisce che non c'è nulla di magico in questo particolare numero. Una nuova ricerca indica che per gli individui sotto i 60 anni, i maggiori benefici possono essere ottenuti con un numero di passi giornalieri compreso tra circa 8,000 e 10,000. Per gli over 60, la soglia era leggermente più bassa, con il punto debole per la riduzione del rischio di mortalità compreso tra 6,000 e 8,000 passi.

Alla luce di questa rivelazione, Ben+Essere offre sette consigli per il contapassi. Questi suggerimenti mirano ad aiutare le persone a monitorare i propri passi in modo efficace e a incorporare più attività fisica nella loro vita quotidiana. I suggerimenti includono la definizione di obiettivi realizzabili, l’aumento graduale del conteggio dei passi e l’utilizzo di tecnologie come contapassi o fitness tracker. Seguendo queste raccomandazioni, le persone possono ottimizzare il proprio benessere fisico senza sentirsi sopraffatti da un obiettivo elevato di conteggio dei passi.

È importante ricordare che il benessere va ben oltre la semplice salute fisica. Dando priorità al benessere olistico e facendo scelte informate basate su prove scientifiche, gli individui possono condurre una vita appagante ed equilibrata. Lo sportello Well+Being del Washington Post continua a fornire articoli e consigli per supportare i lettori nel raggiungimento di questo obiettivo.

Fonte:

The Washington Post – Sportello Benessere+Essere