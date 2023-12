I modelli meteorologici imprevedibili portano cambiamenti nella Florida centrale

By

Un improvviso cambiamento nei modelli meteorologici ha provocato temperature fluttuanti in tutta la Florida centrale. Mentre mercoledì sera le temperature sono scese tra i 30, i 40 e i 50 gradi, i residenti di Orlando hanno sperimentato un minimo leggermente più mite a metà degli anni 40. Si consiglia di prepararsi per le condizioni più fredde indossando strati prima di uscire mercoledì sera.

La contea di Marion, d’altro canto, dovrebbe essere ancora più fresca, con un’allerta gelo in atto quando le temperature scenderanno sotto i 30 gradi. Tuttavia, con l’avanzare della settimana lavorativa, ci sarà un graduale riscaldamento delle alte temperature pomeridiane, accompagnato da abbondante sole giovedì e venerdì.

Giovedì pomeriggio vedrà le temperature risalire tra gli anni '60 e gli anni '70. Con l'avvicinarsi del venerdì mattina, la Florida centrale può aspettarsi un inizio freddo per l'evento Share Your Christmas, con temperature che scendono tra i 40 e i 50 gradi. Tuttavia, la presenza del sole e del vento da sud-est aiuterà a riscaldarsi fino a 70°C durante il giorno, rendendo il pomeriggio piacevole con abbondante sole.

Si prevede che il fine settimana inizierà con una nota più calda, con temperature che raggiungeranno gli anni '70 superiori e gli anni '80 inferiori. Anche se sabato sono possibili qualche pioggia isolata, le previsioni generali rimangono soleggiate e asciutte.

Tuttavia, domenica pomeriggio sono attesi dei cambiamenti con l’avvicinarsi del prossimo fronte freddo alla regione. Ciò porterà piogge sparse e temporali nel pomeriggio e in serata. Entro la fine di domenica, la pioggia scomparirà, determinando un inizio asciutto della settimana lavorativa lunedì. Aspettatevi un misto di sole e nuvole, insieme a condizioni senza pioggia. Il fronte freddo di domenica si tradurrà in temperature più fresche, con massime superiori ai 60°C e inferiori ai 70°C.

Per le previsioni meteo più accurate della Florida centrale, resta sintonizzato su WESH 2 online e in onda. Puoi anche scaricare l'app WESH 2 News per ricevere avvisi meteo aggiornati e rimanere informato su eventuali cambiamenti delle condizioni meteorologiche.