Viste impressionanti: le affascinanti osservazioni della Terra da parte degli astronauti

Nella vasta distesa dello spazio, sei astronauti si ritrovano a bordo di una navicella spaziale, osservando il loro pianeta natale da una distanza di 250 miglia sopra la sua superficie. Mentre girano intorno alla Terra, la loro prospettiva svela un arazzo di meraviglie. Da questo punto di vista, il Giappone appare come un semplice ciuffo, mentre le Filippine sembrano spaventosamente fragili. Gli intricati dettagli della Terra diventano evidenti, con l'Europa delineata con precisione e illuminata da un filo dorato di strade illuminate di notte. La valle del Jiuzhaigou fiorisce nei toni autunnali e le saline tunisine emettono un bagliore rosa cloisonné. Queste osservazioni affascinanti non solo rivelano la bellezza del pianeta ma evocano anche un profondo senso di aspirazione umana.

Il romanzo di Samantha Harvey, Orbital, accompagna i lettori in un viaggio estatico verso la Stazione Spaziale Internazionale, catturando l'essenza dell'esperienza degli astronauti. Harvey, nota per la sua impavida esplorazione di luoghi selvaggi, approfondisce il terreno concettualmente accidentato dello spazio, contrapponendolo alla solitudine della condizione umana. Il passare del tempo è distorto poiché assistono allo schiocco del mattino ogni novanta minuti e al movimento meccanico del sole su-giù-su-giù.

Attraverso una prosa vivida ed evocativa, Harvey immerge i lettori nella routine quotidiana degli astronauti e nella loro incrollabile dedizione alla loro missione. Mentre conducono esperimenti scientifici, rintracciano i microbi e monitorano la crescita dei cavoli, il loro senso della vocazione rimane intatto. La Terra, in tutta la sua incantevole gloria, attira continuamente la loro attenzione. Si ritrovano in soggezione non solo davanti ai grandi spettacoli del pianeta ma anche ai più piccoli dettagli, come le luci dei pescherecci al largo delle coste della Malesia. Sorgono domande sull'esistenza anche tra gli atei, che contemplano se la loro esistenza terrena sia un precursore di una vita ultraterrena celeste.

Orbital non è solo una celebrazione delle straordinarie esperienze degli astronauti ma anche una testimonianza del potere del linguaggio. Harvey intreccia abilmente le parole per trasmettere il banchetto ottico e le riflessioni metafisiche dell'equipaggio. Mentre alcuni momenti possono perdere il loro splendore nelle descrizioni esplicite della meraviglia, la vera bellezza del romanzo risiede nei ritmi e nelle strutture sottostanti. Spinge i lettori a contemplare l'interazione tra lo spettacolare e l'ordinario, le distanze che ci separano e l'intimità che ci collega.

Intrecciato nella narrazione è il concetto di identità collettiva. I sei astronauti, ciascuno con il proprio passato e nazionalità, si fondono in un'unica entità. Si riconoscono come una creatura composita, attratta dal fascino della magnificenza della Terra. I confini della nazionalità si riducono nel regno dei viaggi spaziali, evidenziando l’importanza della cooperazione e dell’unità umana.

Orbital è impenitentemente fiducioso, in controtendenza rispetto alla tendenza delle narrazioni distopiche prevalenti nell’era dell’Antropocene. Infonde un senso di apprezzamento per il mondo nei suoi vari toni e situazioni. Anche se potrebbe non possedere la rabbia irrequieta dei lavori precedenti di Harvey, trova comunque il modo di esprimere la sua fervida ammirazione per il pianeta. Anche di fronte alle avversità, Orbital resiste, rifiutandosi di abbassarsi. Abbraccia le maestose vedute della Terra e spinge i lettori verso un'altra ascesa nelle meraviglie del cosmo.