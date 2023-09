Orange Pi presenta Orange Pi Zero 2W: un'alternativa potente al Raspberry Pi Zero 2 W

Orange Pi ha presentato la sua ultima offerta, Orange Pi Zero 2W, che promette di offrire prestazioni migliorate e maggiore memoria rispetto ai suoi concorrenti. Orange Pi Zero 2W è alimentato da un processore quad-core Cortex-A618 Allwinner H53, che lo rende una scelta solida per una vasta gamma di applicazioni, tra cui TV box, dispositivi di trasmissione dello schermo intelligenti, case intelligenti, gateway intelligenti e Internet delle cose. (IoT).

L'Orange Pi Zero 2W trae ispirazione dal Raspberry Pi Zero 2 W, che è stato rilasciato nell'ottobre 2021 come successore con prestazioni più elevate dell'originale Raspberry Pi Zero. Simile alla sua controparte Raspberry, l'Orange Pi Zero 2W è dotato di un processore quad-core Arm Cortex-A53, ma offre una velocità di clock fino a 1.5 GHz, rendendolo il 50% più veloce rispetto al Raspberry Pi Zero 2 W a velocità stock. Inoltre, vanta un processore grafico Arm Mali G31-MP2 con supporto per OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 e Vulkan 1.1.

Uno dei principali vantaggi dell'Orange Pi Zero 2W è la sua capacità di memoria. Gli utenti possono scegliere tra 1 GB, 1.5 GB, 2 GB o 4 GB di RAM, ovvero il doppio del minimo e fino a otto volte il massimo disponibile sul Raspberry Pi Zero 2W. La scheda include anche 16 MB di memoria flash SPI e uno slot microSD per l'archiviazione primaria.

Le caratteristiche principali dell'Orange Pi Zero 2W includono una porta mini-HDMI 2.0 con supporto 4k60, due porte USB 2.0 Type-C (una per l'alimentazione e una per i dispositivi) e un header GPIO a 40 pin non popolato. Incorpora anche la connettività Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.0/BLE.

In termini di capacità di espansione, Orange Pi Zero 2W fornisce un'interfaccia di espansione personalizzata a 24 pin, che include due corsie USB 2.0, una connessione Ethernet 10/100, supporto audio e video analogico, un ricevitore a infrarossi e connessioni per alimentazione e utente. pulsanti definiti. Sebbene non sia presente un connettore CSI (Camera Serial Interface) come il Raspberry Pi Zero 2 W, l'Orange Pi offre la connettività USB 2.0 come alternativa al supporto della fotocamera.

La compatibilità del software include Android 12, Debian 11 e 12, Ubuntu 20.04 e 22.04, nonché il sistema operativo Orange Pi basato su Arch Linux dell'azienda.

L'Orange Pi Zero 2W è disponibile per l'acquisto sullo store AliExpress di Orange Pi, con prezzi che vanno da $ 12.90 per il modello con 1 GB di RAM a $ 23 per la variante da 4 GB. Inoltre, i bundle che includono una scheda di espansione con audio analogico, porte USB 2.0 full-size, una porta Ethernet, pulsanti e un ricevitore a infrarossi partono da $ 17.80, escluse le spese di spedizione.

Nel complesso, Orange Pi Zero 2W è un'alternativa competitiva al Raspberry Pi Zero 2 W, offrendo prestazioni migliorate, ampie opzioni di memoria e una vasta gamma di funzionalità di connettività, che lo rendono una scelta adatta per varie applicazioni IoT e di casa intelligente.

Fonte:

– Arancione Pi

- AliExpress