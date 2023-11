Nuove funzionalità e miglioramenti del design: esplorazione di Oppo ColorOS 14

Oppo, il rinomato produttore di smartphone, presenta ColorOS 14, il suo ultimo sistema operativo mobile. ColorOS 14, basato su Android 14, sarà distribuito sui telefoni Oppo in tutto il mondo. Il rilascio si concentrerà inizialmente sui modelli di punta come Find N2 Flip e si estenderà gradualmente a opzioni più convenienti, incluso Reno 10. A ottobre è stata lanciata la beta pubblica di ColorOS 14 per la serie Find X5 e altri modelli compatibili.

ColorOS 14 introduce una gamma di funzionalità innovative basate sull'intelligenza artificiale, che ricordano quelle presenti sul Pixel 8 di Google. Ad esempio, la funzione SmartTouch consente agli utenti di selezionare e raccogliere facilmente vari tipi di contenuti, come testo, immagini e video, nel Archivia i file ancora o consolidali in un'unica nota utilizzando semplici gesti di selezione e trascinamento. Un'altra aggiunta degna di nota è Smart Image Matting, che consente il ritaglio di più soggetti da una singola immagine o video in pausa.

Per migliorare l'esperienza dell'utente e la durata della batteria, Oppo ha implementato Smart Charging, che regola automaticamente la corrente di carica in base allo stato di utilizzo del telefono. Ciò aiuta a prevenire l'usura inutile della batteria, garantendo prestazioni ottimali nel tempo. Inoltre, la funzionalità di privacy basata sull'intelligenza artificiale di Oppo, AutoPixelate, introdotta in ColorOS 13, pixela automaticamente le informazioni sensibili come nomi e numeri di telefono negli screenshot prima di condividerli.

In termini di prestazioni, Oppo enfatizza tre caratteristiche chiave del suo Trinity Engine: rivitalizzazione della ROM, rivitalizzazione della RAM e rivitalizzazione della CPU. La rivitalizzazione della ROM utilizza la compressione di file e app per risparmiare fino a 20 GB di memoria. La rivitalizzazione della RAM ottimizza l'utilizzo della RAM, migliorando la velocità complessiva del sistema, mentre la rivitalizzazione della CPU aumenta la potenza di elaborazione per prestazioni più fluide.

Basandosi sul successo della ColorOS 13, Oppo continua la sua evoluzione del design con ColorOS 14. Come OnePlus OxygenOS, l'estetica Aquamorphic di Oppo, un design ispirato all'acqua, viene portata avanti nell'ultimo aggiornamento. Inoltre, ColorOS 14 introduce una nuova raccolta di suonerie per chiamate, allarmi e notifiche, aggiungendo un tocco di personalizzazione all'esperienza dell'utente.

